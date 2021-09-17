ФОТО | В пожаре в многоквартирном доме погибли два человека, еще один в больнице

Сообщение о пожаре поступило в центр тревоги в 11:44. Звонивший сообщил, что горит квартира на первом этаже, стекла разбились и языки пламени уже вырвались наружу. Прибывшие на место спасатели вынесли из квартиры мужчину, который, к сожалению, оказался мертв. После этого они вынесли другого мужчину и передали его скорой. Пострадавшего отвезли в больницу. В ходе работ по тушению в квартире было найдено еще одно тело мужчины.