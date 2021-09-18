Департамент: бобров в Эстонии необходимо продолжать как охранять, так и контролировать

По словам Марго Танник, главного специалиста по охотоведению Департамента окружающей среды, популяции эстонских бобров находятся в хорошем состоянии. ”Для того, чтобы уменьшить экономический ущерб и предотвратить возникновение возможного негативного отношения к бобрам как к вредным видам, популяции бобров необходимо регулировать, особенно в искусственно созданных средах обитания. Так же важно учитывать, что на некоторых богатых канавами осушенных участках, бобры помогают восстановить естественный водный режим и создать среду обитания для видов, зависящих от водно-болотных угодий. Поэтому для восстановления водно-болотных угодий на охраняемых территориях к деятельности бобров следует относится благосклонно”, — сказала Марго Танник.

В 2020 году в Эстонии проживало примерно 3 000–3 250 бобровых семейств, то есть около 12 000–13 000 особей. ”Организацию охраны и управления бобрами можно считать эффективной, если их популяция составляет от 3 000 до 13 000 особей. В Эстонии можно продолжать охотиться на бобров, однако в то же время за состоянием этого вида необходимо продолжать следить”, — сказала Марго Танник, главный специалист по охотоведению Департамента окружающей среды.

Бобр не является в Эстонии охраняемым видом, но вместе к примеру, с волками, рысями и раками относится к пятому приложению Директивы о местообитаниях. Это означает, что использование этих видов разрешено, однако следует следить за тем, чтобы их популяции не подвергались опасности. Зачастую для этого и составляется программа действий. Согласно Красному списку, бобр находится в благоприятном состоянии как в Эстонии, так и во всем мире. В настоящее время уровень численности бобров в Эстонии также можно считать умеренно стабильным.

Ознакомится с утвержденной в сентябре 2021 года программой действий по защите и управлению бобрами можно на домашней странице Департамента окружающей среды.

Бобр — это травоядное животное, ведущее полуводный образ жизни. Он считается инженером своей среды обитания, который создает места обитания не только для себя, но и для многих других видов. На запруженных бобрами водных территориях обитают рыбы, многие виды птиц и земноводные, которыми, в свою очередь, питаются хищники. Дятлы также находят пищу на деревьях, высохших в результате затопления, а молодые поросли ив, растущие в местах обитания бобра, служат пищей для лосей.