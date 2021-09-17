Столичные школы по интересам начали учебный год в контактной форме обучения. Приглашаются все желающие!

Переехавшая в новое здание Коплиская школа по интересам также приглашает всех желающих 18 сентября на день открытых дверей, который пройдет с 12 до 16 часов.

”Образование по интересам играет важную роль в саморазвитии детей и подростков, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — У учеников разного возраста обязательно есть какое-то хобби, которым они увлечены и хотели бы заниматься им после занятий в школе. Мне приятно, что таллиннские школы по интересам предлагают разнообразный выбор кружков — каждый подросток может найти занятие по душе”.

В общей сложности в Таллинне десять муниципальных школ по интересам. Интересные занятия найдутся для всех, и в каждой школе ждут как прежних, так и новых учеников.

Коплиская школа по интересам начинает работу в новых помещениях по адресу ул. Кари, 13. Там можно изучать, например, изобразительное и прикладное искусство, музыку, пение, танец, театральное искусство, домоводство, робототехнику и многое другое. Увлекательные занятия предлагаются и самым маленьким.

Широкий выбор учебных программ приготовлен и в Таллиннском центре по интересам ”Кулло”, школам по интересам ”Тондираба”, ”Канутиайа”, Таллиннской ныммеской школе по интересам, Мустамяэской школе по интересам. Углубленно изучать искусство можно в Таллиннской художественной школе, а музыку — в Ныммеской музыкальной школе, Ласнамяэской музыкальной школе и Таллиннской музыкальной школе — последняя в этом году также переедет в отремонтированное здание. Ныммеская музыкальная школа ведет набор учеников и в сентябре, тут можно обучаться игре на фортепиано, струнных, ударных, духовых инструментах, а также аккордеоне.