ГРАФИК | Цены на моторное топливо продолжают расти

Сравнение цен Circle K в странах Балтии показывает, что средняя цена на дизельное топливо в Эстонии находится на том же уровне, что и в Литве, и на 8 центов ниже, чем в Латвии. Бензин же из-за более высоких акцизов стоит на 9,3 цента выше, чем в Латвии и на 10,7 центов выше, чем в Литве.