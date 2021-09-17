17.09.2021, 13:15
ГРАФИК | Цены на моторное топливо продолжают расти(21)
Foto: Argo Ingver
Цены на сырую нефть на мировом рынке снова растут.
Сравнение цен Circle K в странах Балтии показывает, что средняя цена на дизельное топливо в Эстонии находится на том же уровне, что и в Литве, и на 8 центов ниже, чем в Латвии. Бензин же из-за более высоких акцизов стоит на 9,3 цента выше, чем в Латвии и на 10,7 центов выше, чем в Литве.
При определении стоимости Circle K исходит из закупочных цен на моторное топливо. ”При снижении цен на мировом рынке мы готовы сразу же снизить цены и на наших станциях обслуживания, однако следует понимать, что снижение доходит до Эстонии обычно с задержкой в 7-10 дней из-за того, что на заправках имеются запасы топлива”, — пояснил представитель Circle Индрек Сасси.