ВИДЕО | Толкнул центриста? Полиция возбудила уголовное дело в отношении депутата от EKRE

По имеющимся данным, 3 сентября партия EKRE проводила в Раквере инфочас, на котором шла речь о коррупционных преступлениях Яадла. На мероприятие пришел и сам Яадла вместо со своим соратником Алланом Яаком. По словам Яадла, Пооламетс его толкнул.

Пооламетс заявил Delfi, что это обвинение ложное. ”Я не знаю, каков порядок, но, кажется, что без этого (без уголовного расследования — прим.ред.) невозможно опросить свидетелей. Один человек, который все видел, только сегодня пойдет рассказывать. Там не было ничего”, — сообщил политик.

По его словам, Яадла хотел помешать проведению собрания. ”Было ясно, что они хотят помешать собранию, поэтому я им присутствовать не разрешил. Толчок — это вымысел чистой воды. Когда они в итоге решили уйти, то Яадла попытался громко хлопнуть дверью, но она была прикреплена к стене цепочкой. Трагикомичная картина”, — отметил Пооламетс.

”Около пяти минут мы говорили на повышенных тонах, после чего они сдались и ушли”, — добавил он.

Консерватор отметил, что в ответ намерен подать сообщение о преступлении в связи со лжесвидетельством.

”Это рецидив, когда человек, один раз уже осужденный в уголовном порядке, приходит и совершает новое преступление. Среди бела дня приходит бывший уголовник и подает ложную жалобу”, — рассуждает Пооламетс. ”Мы имеем дело с очередным случаем Мари Кросс”, — добавляет он.

На видео изображен момент словесной перепалки между Яадла и Пооламетсом. Последний утверждает, что никаких толчков после не было.

Комментарий второй стороны будет опубликован как только она поступит.