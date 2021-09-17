8000 инцидентов и убытки на 15 млн евро. Летом произошло рекордное количество ДТП(3)
Среди произошедших летом несчастных случаев 41 процент был связан с парковкой, 16 процентов — с наездами сзади и 13 процентов — столкновениями на перекрестке.
По словам руководителя отдела предотвращения ущербов ФДС Юлли Рейметс, этим летом по сравнению с предыдущими годами произошло больше столкновений при маневрах на парковочных местах, повреждений придорожных сооружений и столкновений с велосипедистами.
”Так много несчастных случаев на парковке происходит из-за того, что на многих автостоянках парковочные места слишком узкие и не отвечают минимальным требованиям стандарта. Если средняя ширина легкового автомобиля составляет 1,8 метра, а ширина парковочного места — 2,5 метра, то по бокам автомобиля остается всего по 35 сантиметров пространства для маневрирования и открытия двери”, — пояснила Рейметс.
Действующий с 2016 года стандарт обустройства городских улиц содержит рекомендацию относительно ширины парковочного места при торговом центре: не менее 2,7 метра.
В июне этого года ФДС изучил 15 парковок при магазинах в Таллинне, на которых в последнее время увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Из них 11 парковок не соответствовали требованиям к минимальной ширине парковочного места: Bauhaus Rocca Al Mare (2,5 м), Haabersti Rimi (2,5 м), Järve Keskus (2,47–2,5 м), Kakumäe Selver (2,5 м), K-Rauta Haabersti (2,5 м), K-Rauta Tondi (2,39–2,53 м), Lasnamäe Centrum (2,5 м), Tondi Selver (2,45–2,5 м), Mustakivi Keskus (2,44–2,48 м), T1 (2,45–2,5 м) и Ümera Maxima (2,5 м).
Маарика Мюрк, руководитель отдела рассмотрения ущербов Gjensidige, отметила, что по всей Эстонии увеличилось количество несчастных случаев, произошедших как на открытых парковках, так и в парковочных зданиях, независимо от размера парковки. ”Несчастные случаи происходят не только на парковках торговых центров, но и на парковках автозаправочных станций, поликлиник, учреждений культуры, спортивных центров и школ. Все больше происшествий регистрируется на парковках многоквартирных домов”, — сказала Мюрк.
По словам Анти Отсла, руководителя отдела страхования транспортных средств Seesam, увеличилось количество наездов на придорожные сооружения, ограждения, дорожные знаки и столбы уличного освещения. ”Также возникает заметно много ситуаций, когда после заправки заправочный пистолет забывают в баке и уезжают. Самый большой ущерб придорожному сооружению в этом году был нанесен дорожно-транспортным происшествием, в котором транспортное средство столкнулось с камерой контроля скорости. Стоимость восстановления камеры, которая подлежит возмещению со стороны Seesam, составляет почти 100 000 евро”, — сказал Отсла.
Отсла подчеркнул, что о любом повреждении придорожного сооружения или чьего-либо имущества необходимо сообщить получателю ущерба или, если с ним невозможно достичь соглашения на месте происшествия, обратиться в полицию. ”Если причинившее ущерб лицо не сообщает о несчастном случае, страховщик имеет право предъявить ему регрессное требование в размере выплаченной суммы”, — пояснил Отсла.
Дорожное страхование — это обязательное страхование ответственности водителя транспортного средства, на основании которого возмещается ущерб, причиненный пострадавшему лицу тем лицом, поведение которого обусловило дорожно-транспортное происшествие.
ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро ”Зеленой карты” в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами. Также ФДС организует разрешение споров в сфере дорожного страхования через примирительный орган дорожного страхования.