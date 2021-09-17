8000 инцидентов и убытки на 15 млн евро. Летом произошло рекордное количество ДТП

Среди произошедших летом несчастных случаев 41 процент был связан с парковкой, 16 процентов — с наездами сзади и 13 процентов — столкновениями на перекрестке.

По словам руководителя отдела предотвращения ущербов ФДС Юлли Рейметс, этим летом по сравнению с предыдущими годами произошло больше столкновений при маневрах на парковочных местах, повреждений придорожных сооружений и столкновений с велосипедистами.

”Так много несчастных случаев на парковке происходит из-за того, что на многих автостоянках парковочные места слишком узкие и не отвечают минимальным требованиям стандарта. Если средняя ширина легкового автомобиля составляет 1,8 метра, а ширина парковочного места — 2,5 метра, то по бокам автомобиля остается всего по 35 сантиметров пространства для маневрирования и открытия двери”, — пояснила Рейметс.

Действующий с 2016 года стандарт обустройства городских улиц содержит рекомендацию относительно ширины парковочного места при торговом центре: не менее 2,7 метра.

В июне этого года ФДС изучил 15 парковок при магазинах в Таллинне, на которых в последнее время увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Из них 11 парковок не соответствовали требованиям к минимальной ширине парковочного места: Bauhaus Rocca Al Mare (2,5 м), Haabersti Rimi (2,5 м), Järve Keskus (2,47–2,5 м), Kakumäe Selver (2,5 м), K-Rauta Haabersti (2,5 м), K-Rauta Tondi (2,39–2,53 м), Lasnamäe Centrum (2,5 м), Tondi Selver (2,45–2,5 м), Mustakivi Keskus (2,44–2,48 м), T1 (2,45–2,5 м) и Ümera Maxima (2,5 м).