Новости Эстонии
17.09.2021, 08:50

Правительство отменило обязательное ношение масок — но только в одном уезде

 (26)
Maskikandmine
Maskikandmine
Foto: Anni Õnneleid
Правительство приняло в четверг принципиальное решение отменить обязательное ношение масок на Хийумаа и других небольших островах с постоянным населением, таких как Кихну, Рухну и Вормси, сообщил в пятницу министр госуправления Яак Ааб в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.

По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что на этих островах низкие показатели заражения коронавируса при высоком проценте вакцинации населения, передает rus.err.ee.

Кроме того, там будут смягчены ограничения на образование по интересам, хотя требование предъявлять ковид-сертификат в публичных помещениях продолжит действовать.

Ааб уточнил, что правительство пока не согласовало ни одного конкретного показателя, по достижении которого будут смягчаться ограничения в других уездах. Правительство будет следить за ситуацией и принимать решения после того, как другие регионы достигнут сравнимого с Хийумаа уровня по числу новых случаев заражения и охвата вакцинацией.

Оставить комментарий Читать комментарии (26)