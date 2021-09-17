Fotografiska Tallinn приглашает фотографов к сотрудничеству для освещения социальных тем

"Несмотря на то, что сегодняшнее эстонское общество является значительно более гуманным и вовлекающим, мы должны признать, что мы все еще не смогли окончательно избавиться от проблем переходного общества. Так, мы до сих пор наблюдаем в Эстонии малую осведомленность, холодные чувства и даже неприязнь в отношении людей с особыми психическими потребностями, которые из-за этого нередко чувствуют, что не могут или не осмеливаются выйти из дома. Между тем, для каждого человека должна быть совершенно естественной возможность участия в общественной жизни и общении с другими людьми. Важна также возможность вносить свой вклад в жизнь общины, вести деятельный образ жизни, а также участвовать в культурных и спортивных мероприятиях. Мы все являемся людьми со своими особенностями, и нет никаких причин опасаться того, что отличающийся от нас человек непременно может быть опасным или неприятным. Мы все хотим как можно более полноценно испытывать как обычную, так и необычную жизнь — такая возможность должна быть обеспечена и для живущих вместе с нами людей с особыми психическими потребностями. Разнообразное общество является ценностью, а не опасностью.