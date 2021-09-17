Fotografiska Tallinn приглашает фотографов к сотрудничеству для освещения социальных тем
"Несмотря на то, что сегодняшнее эстонское общество является значительно более гуманным и вовлекающим, мы должны признать, что мы все еще не смогли окончательно избавиться от проблем переходного общества. Так, мы до сих пор наблюдаем в Эстонии малую осведомленность, холодные чувства и даже неприязнь в отношении людей с особыми психическими потребностями, которые из-за этого нередко чувствуют, что не могут или не осмеливаются выйти из дома. Между тем, для каждого человека должна быть совершенно естественной возможность участия в общественной жизни и общении с другими людьми. Важна также возможность вносить свой вклад в жизнь общины, вести деятельный образ жизни, а также участвовать в культурных и спортивных мероприятиях. Мы все являемся людьми со своими особенностями, и нет никаких причин опасаться того, что отличающийся от нас человек непременно может быть опасным или неприятным. Мы все хотим как можно более полноценно испытывать как обычную, так и необычную жизнь — такая возможность должна быть обеспечена и для живущих вместе с нами людей с особыми психическими потребностями. Разнообразное общество является ценностью, а не опасностью.
С помощью этой выставки мы хотим показать будний день человека с особыми психическими потребностями — такие люди также живут своей обычной жизнью, и, по существу, она не особо отличается от жизни остальных членов общества. У каждого из нас в жизни собственная роль — человек с особыми потребностями тоже может быть родителем, братом или сестрой, соседом, коллегой, партнером по тренировке, соучеником, туристом. Со своими собственными радостями и проблемами, сильными и слабыми сторонами. На самом деле, особая психическая потребность является лишь одной из граней сущности человека — гранью, понимание которой сделает нас всех как общество более целостными и заботливыми".
Выставка пройдет осенью 2022 года в галерее на 3 этаже Fotografiska, а также в общественном городском пространстве на площадке перед Fotografiska в Творческом городке Теллискиви. Выставка будет переезжать и в другие города по всей Эстонии. Работа не обязательно должна быть представлена в формате классической фотографии — дополнительную ценность вполне может добавить решение с использованием видео, звука и света. Расходы на производство и плату за работу художника покрывает Fotografiska в сотрудничестве с Министерством социальных дел. Срок для представления эскизов идей — 15 октября 2021, и отправлять работы нужно на адрес электронной почты maarja.loorents@fotografiska.com.
Цель серии выставок Fotografiska For Life — с помощью фотографического жанра искусства поднять на поверхность общественно важные, и в то же время неудобные темы, а также инициировать посредством этого дискуссии, способствующие росту осведомленности и формированию открытого кругозора. Fotografiska For Life поможет разрушить распространенные предубеждения и стереотипы, поддерживая тем самым развитие более акцептирующего общества.