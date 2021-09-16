Кая Каллас подтвердила: государство не сделает обязательной вакцинацию от COVID-19 для сотрудников домов по уходу

Премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что по ее мнению, сотрудники домов по уходу должны быть вакцинированы, так как там находятся клиенты с ослабленным иммунитетом, которые могут легко заразиться и тяжело болеть.

Правительство обсудило данный вопрос и все же решила оставить право решения за работодателем.

Каллас добавила, что у руководства дома призрения есть право самостоятельно установить обязательное требование для работников — либо вакцинация, либо увольнение. Однако тут есть другая проблема в лице нехватки рабочей силы, так как замену уволенным сотрудникам может быть нелегко найти.