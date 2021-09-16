ФОТО | В Ыйсмяэ готова мультифункциональная спортивная площадка

По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова городок движения, который располагался по адресу Ыйсмяэ теэ, 110а был амортизирован и цель управы была создать пространство, которое смогут использовать не только дети. ”Маленькие дети смогут и в дальнейшем изучать правила дорожного движения в городке движения, но теперь тут найдётся занятие как для подростков так и для взрослых”, — сказал Сильянов.

Сильянов добавил, что долгожданный памп-трек готов и молодёжь района уже нашла туда дорогу. ”На этой неделе в городке движения установлены новые дорожные знаки и теперь площадка полностью готова”, — сказал старейшина и пригласил всех желающих на спортивную площадку.

”Уже в эту пятницу, 17 сентября в 14.00 пройдёт мастер-класс по использованию тренажёров, в рамках которого тренер покажет и расскажет как использовать новые мультифункциональные тренажёры. В то же время МуПо расскажет детям в городке движения о безопасности на дороге, а на памп-треке на спортсмен Кристен Пыдер на велосипеде BMX покажет трюки и даст советы.

Строительство спортивной площадки финансировалось из средств региональных инвестиций. На строительство площадки фракция парламент от Центристской партии выделила 115 000 евро. Площадку построила фирма Mefab OÜ, стоимость площадки составила 142 670 евро.