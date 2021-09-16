"Флора" уступила бельгийскому "Генту" в Лиге конференций с минимальным счетом

Матч начался в спокойном темпе, команды присматривались друг к другу. Первый опасный момент возник у "Флоры" после удара Аллику, удар которого заблокировал защитник "Гента". Бельгийцы понимали, что расслабляться нельзя и ответил двумя хорошими моментами. На 17 минуте травму получает Сеппик и вместо него выходит Калласте. "Флора" играла по домашнему агрессивно, заставляя ошибаться игроков "Гента". На 32 минуте "Гент" зарабатывает первый угловой, но не смог его реализовать. В дополнительное время хороший момент был у игрока "Гента", выручил Игонен.

Второй тайм начался без изменений - "Гент" начал более активно, понимая, что надо забивать. На 54 минуте гости выходят вперед, Дарко Лемаич делает счет 0-1. На 60 минуте Саппинен бьет рядом со штангой, чем заводит местных болельщиков. На 61 минуте снова выручает "Флору" Матвей Игонен. На 68 минуте у "Флоры" на замену выходит опытный Оямаа, нужно забивать.Саппинен на 74 минуте создает опасный момент и сталкивается с вратарем "Гента", которому после этого потребовалась помощь врачей. Болельщики "Флоры" освистывают вратаря "Гента" за задержку времени. Снова Игонен выручает на 84 минуте, в красивом прыжке отбивая мяч. Судья все чаще ошибается не в пользу "Флоры", в итоге его тоже освистывают трибуны. Судья добавляет к основному времени 4 минуты.Звучит финальный свисток - увы, поражение 0-1. Хоть "Флора" и проиграла, но выглядела очень достойно и явно первый блин не вышел комом.