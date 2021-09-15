Миссия выполнима. "Гент" — первый соперник эстонской "Флоры" в группе Лиги конференций

Первый блин не оказался комом, "Гент" играл в одной группе с французским "Лионом", испанской "Валенсией", и питерским "Зенитом". Бельгийцы, выйдя из группы, попутно сумели обыграть дома питерский "Зенит", в котором на тот момент играли такие игроки как Халк, Данни, Аксель Витцель. Главным тренером "Зенита" на тот момент был Андре Виллаш-Боаш, который на пресс-конференции сказал, что ”Гент” силён как команда и выделил их бойцовские качества. Дисциплина, самоотдача, компактность в игре — всё это присуще бельгийской команде.

Положение ”Гента” в иерархии бельгийского футбола, несмотря на первое за 115 лет чемпионство (в сезоне 2014/2015), нисколько не поменялось. ”Буйволы” — всё такая же типичная фламандская команда с рабоче-крестьянским характером, подписывающая за копейки игроков, которых потом разбирают, как горячие пирожки. Именно после того чемпионства, "Гент" участвовал на групповой стадии Лиги чемпионов 2015/2016, впервые в своей истории.

Секрет успеха ”Гента” — однородный коллектив, неожиданные тактические ходы Хейна Ванхазебрука (главного тренера "Гента") и его умение искать игроков. Таких ходов, как в ”Кортрейке” (туда Хейн взял игрока, которого нашёл через Google по нарезкам матчей любительской лиги), за тренером в ”Генте” пока не водилось, однако некоторые покупки ”буйволов” оказались очень к месту. Ему удалось создать команду единомышленников, которые за одно некорректное высказывание в адрес капитана Свена Кумса могли порвать соперника в прессе, а затем — и на поле. Если бы не отменный сплав игроков, ”Гент” вряд ли поборолся бы за чемпионство.

Футбольная команда в третьем по величине городе Бельгии долгое время не хватала звёзд с неба. ”Гент” не мог похвастать трофеями, мощным составом, а в высшей лиге страны впервые объявился лишь в 1989 году. Спустя 10 лет над ”буйволами” нависла угроза расформирования — долг в 23 млн евро поставил ”Гент” на грань краха. От банкротства ”индейцев” спас управляющий директор клуба Иван де Витте, ставший первоклассным антикризисным менеджером.

Сергей Веденеев, бывший полузащитник ”Зенита” говорил следующее:"Молодые игроки бельгийского клуба действуют в высочайшем темпе на протяжении всего матча. Они сохраняют холодную голову, несмотря на высокий темп и молодость. Отсюда можно сделать вывод, что в ”Генте” собраны очень организованные и умные игроки, поэтому легко с бельгийцами никому не будет".После такого удачного сезона "Гент" трижды пробивался в групповой этап Лиги Европы и дважды выходил из группы.

”Буйволы”, в отличие от того же ”Андерлехта”, никогда не могли похвастать волной талантливых воспитанников.Да и иностранцы, которых в стане ”индейцев” в избытке, не отправляются на повышение из Бельгии в добротные европейские клубы. Трансферная политика ”буйволов” проста, как дважды два. Скаутская служба ”Гента” отыскивает молодых игроков, которые ещё не успели раскрутиться, играя в слабых чемпионатах или в не амбициозных клубах чемпионата Бельгии.

Например, Кевин де Брюйне провел в "Генте" 6 лет во время юношеской карьеры, а ныне он — одна из звезд мирового футбола и является лидером "Манчестер Сити". В этом сезоне "Гент" покинул нападающий сборной Украины Роман Яремчук, перешедший в португальскую "Бенфику", и вошедший в топ-5 лучших бомбардиров ”Гента” в истории. В составе "Гента" он за 4 года забил 61 мяч. Бельгийцы одними из первых в Европе поняли, что в Украине можно недорого покупать качественных игроков, способных усилить состав. На данный момент в составе "Гента" играет хавбек сборной Украины Роман Безус.

Вы должны заметить, что у Гента необычная эмблема — голова индейца на белом фоне, смотрящая вправо. История появление странной эмблемы уходит в 1906 год. Тогда в Бельгии гастролировал известный американский шоумен Баффало Билл с шоу ”Дикий Запад”. Цирковые повозки были с изображениями индейцев, которые так понравились местному населению, что перекочевали на эмблему футбольного клуба. Индеец нарисован синим цветом на белом фоне, что также символизирует клубные цвета, ведь футболисты Гента играют в бело-синей экипировке. А его направленная вправо голова означает "взгляд в будущее".

Кроме этого, в программе Баффало Билла было шоу со стадом бизонов. Зрители в ожидании представления выкрикивали: ”Баффало, Баффало!”, что переводится, как ”буйволы (бизоны)”. Со временем эти выкрики болельщики перенесли на стадион Гента. Так у клуба появилось прозвище — ”буйволы”.

Матч "Флора" — "Гент" состоится 16 сентября, в 19:45.