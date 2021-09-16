ФОТО | Патруль МуПо поймал вора, который украл у пожилой женщины сумку с продуктами

Старший инспектор Талех Гусейнов говорит, что проезжал мимо остановки Maarja, когда заметил у продуктового магазина скопление народа, а на противоположной стороне дороги мужчина махал руками, указывая, что там требуется помощь. Гусейнов остановил автомобиль и подошел, чтобы узнать, что произошло.

Оказалось, что мужчина вырвал у стоявшей на автобусной остановке пожилой женщины из рук сумку на колесиках. Инспектор побежал в указанном ему направлении и поймал молодого человека с сумкой, которого позже передали полиции.

Пожилая женщина была сильно напугана: в сумке у нее была не только еда на неделю, но еще и кошелек деньгами и документами. Сумку вместе со всем содержимым вернули старушке.

МуПо благодарит всех людей, который помогли задержать вора.