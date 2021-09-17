Новости Эстонии
17.09.2021, 08:31

В огурцах Luunja нашли запрещенное вещество: глава хозяйства рассказал, как это произошло

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Argo Ingver
На прошлой неделе жителей Эстонии шокировала новость о том, что весной в огурцах Luunja были обнаружены следы использования запрещенного пестицида. Как заверяет руководитель предприятия Райво Кюласепп, поводов для беспокойства нет, пишет Maaleht.

Он пояснил, что растения на предприятии меняют три раза в год. Перед посадкой новых растений производится дезинфекция парников. В этот раз для этой процедуры, к сожалению, в качестве эксперимента выбрали вещество, которое оказалось удаленным из регистра разрешенных. Человеческий фактор привел к тому, что данная партия огурцов попала в розничную продажу. ”Просим прощения у всех потребителей, которых это как-то коснулось”, — сказал Кюласепп.

Он добавил, что, как признал и Сельскохозяйственный и продовольственный департамент, объемы и концентрация запрещенного вещества были столь маленькими, что не могли оказать никакого вредного влияния ни на потребителей, на ни окружающую среду. ”Безусловно, это крайне прискорбный случай и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы избежать подобного в будущем”, — заверил Кюласепп.

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