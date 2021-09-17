Полезные ”токсичные русофобы”. Что связывает EKRE и российскую пропаганду

EKRE скептически относится к Евросоюзу и в какой-то степени к НАТО . Партия также выступает за снятие ограничений в связи с пандемией и призывает подавать в суд на соотвестствующее распоряжение правительства. Все вышеперечисленные причины в

Политологи отмечают, что EKRE является единственной парламентской партией, у которой нет официальной позиции по русским школам. Ведь помимо шаблонного призыва учить эстонский речи о немедленном закрытии русских школ лидеры партии не говорят. При этом Март Хельме недавно в ходе видеодебатов подчеркнул, что нельзя людей принуждать выучить эстонский язык. Центрист Михаил Стальнухин в своем интервью одному местному пропагандистскому каналу сказал: ”… даже самая радикальная партия EKRE гораздо мягче говорит о русской школе”.

А чего стоит его фраза "Люди из Ида-Вирумаа , хоть и не эстонцы, но уже наши. А если говорить о тех, кто приезжает в Эстонию с Украины , — это не наши люди". Вы думаете, это может не понравится?

Портал Eesti Uudised в свое время негодовал по поводу слов Марта Хельме о том, что вышедшие на улицу во время ”Бронзовой ночи” люди — это простые люди Эстонии, которые высказывали своё мнение.

Речь идет прежде всего о мировоззрении и традиционных семейных ценностей. В первом же номере на первой полосе читаем: ”Нарвитяне сами по себе такие же консерваторы, как и партия ЕКRЕ”. Все правильно, у нарвитян действительно имеются свои причины для определенного консерватизма — усталость от прежний властей, экономическо-социальные проблемы, характерные для ”русского духа” традиции и жизненные установки, в том числе и понятие исторической памяти.

Рейтинг популярности партии ЕКRЕ среди русскоязычного населения не скачкoобразно, но все же потихоньку растет. Особенно это заметно на Северо-востоке. В Нарве выходит даже партийная газета на русском языке ”Взгляд”. Ее первый номер сразу же нащупал единые точки интересов партии и предпочтений русского человека. Прежде всего морально-этического плана.

Проведем небольшой коммуникационный экскурс в недавнее прошлое на примере фигуры Марта Хельме — как он представлялся в российских СМИ. Все нижеуказанные цитаты и ссылки взяты с открытых доступных источников.

Затем российские СМИ обратили внимание на высказывания Марта Хельме в части ЛГБТ . Vesti приводят слова президента Кальюлайд, что с такими взглядами человек не годится в министры Эстонской Респбулики. Это же повторяют каналы Vzglad. REN TV, которые не исключили возможность, что Хельме поплатится за свои слова.

В самой Эстонии это интервью пояснялось так: ”Март Хельме ловил голоса русскоязычных избирателей. Тех самых избирателей, которых центристы по сей день считали своими. EKRE этого хотела и сделала так, как обычно поступали члены Центристской партии — начала говорить с русскоязычным избирателем на русском языке и не о том, о чем говорится эстоноязычным избирателям на эстонском языке”, — считает Калле Муули.

По поводу реверансов. Интервью Марта Хельме немецкому телеканалу Deutsche Welle удивило многих, особенно оценка президента Путина: ”Путин является аптекарем, который должен на своих чувствительных весах решать, чтобы все было уравновешенно и чтобы на основе этого равновесия было можно вести эффективную внешнюю политику”, — заявил Хельме. Российские СМИ называли Хельме ”антигероем” для Прибалтики после интервью.

Националистические настроения партии EKRE как-бы прощаются со стороны российской пропаганды. Потому что основная риторика партии отвечает основным пунктам внешнеполитической агенды России . Потому что взгляды EKRE согласуются со взглядами части местного русскоязычного населения. Это гомофобия, противостояние Европейскому союзу и НАТО, а также враждебность в отношении политической элиты страны. К этому следует добавить критику Украины со стороны Марта Хельме, который называет ее "несостоявшимся государством". А также откровенные и скрытые реверансы в сторону России. Об этом писал также Вентсель.

основном и являются привлекательными для потенциального избирателя. Как писал Аймар Вентсель весной этого года: ”Симпатии в отношении EKRE в местных русскоязычных группах на Facebook я вижу уже несколько лет. Их все можно объединить примерно в такое предложение: "Я бы голосовал за EKRE, если бы они не были националистами".

Так и случилось. Только поводом стала жесткая критика отца и сына Хельме системы выборов в США. Однако заголовки в российских СМИ на сей счет были больше сочуственными: ”Не заткнете рот”, ”Эстонские министры испугались гнева США”, ”Поругал Байденов” и так далее.

На этом фоне высказывания члена партии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях в адрес России в самой официальной Москве воспринимаются как ”ну сколько можно!” и служат скорее как дежурный повод новь заявить про русофобию и искажение истории.

Плюс и внешнеполитический аспект, который также соответствует агенде соседнего государства — критика либеральной демократии. И тут слова Хельме совпадают с линией Кремля. Про свежеиспеченного президента Эстонии Март Хельме сказал, что ”Алар Карис такой же, как и все либеральные политики, которые прислушиваются к

западу и говорят про Россию то, что им велят”. И самое свежее предупреждение от Марта Хельме о надвигающемся геополитическом шторме с коллапсом либеральной демократии. 2019 год, интервью Путина газете Financial Times: "По некоторым её (либеральной идеи) элементам — наши западные партнёры признались, что некоторые её элементы просто нереалистичны: мультикультурализм там и так далее. Вот когда началась проблема с миграцией, многие признали, что да, это, к сожалению, не работает, и надо бы вспомнить об интересах коренного населения". Как говорится, найдите отличия.

Год назад прокремлевски настроенные публицисты начали думать о заговоре русофобов: ”Что касается Консервативной народной партии и лично Марта Хельме, то в их адрес уже высказываются подозрения, что патентованные русофобы, на самом деле, выражают интересы русскоязычного населения, которое известно особо гомофобными настроениями. Ну а отсюда уже рукой подать до обвинений в прямой работе на Москву”, — писалось в СМИ.

Так полезен ли Март Хельме российской пропаганде? ”Токсичный русофоб”, как его называли в российских СМИ, нужен с точки зрения использования его риторики на внутриполитическом поле, будь-то выборы местного значения или для вселения элементов сумятицы в обществе. Просто это вписывается в тактику российской пропаганды согласно стратегии. На самом же деле это просто совпадение политических и мировоззренченских взглядов, удачно подхваченных.

Lost in translation?



И в завершение о мнении о том, что EKRE говорит эстонцам одно, руским другое. СМИ сами порой создают такую ситцуацию. Цитата Марта Хельме в русских СМИ про выборы президента в Эстонии: ”Это несерьезно. Это как в Северной Корее. Я бы даже сказал, что в России и Белоруссии больше демократии — там больше кандидатов и в процессе выборов может участвовать народ, хотя никто и не отрицает манипуляции людьми, голосами и пропаганду, там это тоже есть”. И в эстонских: ”Это несерьезно. Это как в Северной Корее”.

