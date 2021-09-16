Эстония признает все используемые в мире вакцины(13)
Об этом свидетельствует ответ Департамента здоровья Таллиннскому университету, чей международный экзаменационный центр поинтересовался, какие еще вакцины кроме четырех используемых в Эстонии являются приемлемыми. Например, акцептируется ли применяемая в Турции китайская вакцина Sinovac?
”Эстония признает те вакцины, которые признаны исходной страной”, — ответил вузу Департамент здоровья.
Что касается доказательства вакцинации и того факта, что QR-код документов, выданных иностранным государством, не всегда может быть прочитан в Эстонии, то, как отмечает департамент, оценить соответствие справки требованиям возможно на основании указанных в ней данных.
Какие вакцины применяются в разных странах, можно посмотреть здесь. В Турции, например, используется 11 вакцин, в том числе российский Sputnik.
Люди, которые были вакцинированы за границей, могут подтвердить факт вакцинации следующими способами:
• Паспорт вакцинации, его копия или соответствующий сертификат (в т.ч. цифровой сертификат вакцинации от COVID-19, соответствующий требованиям ЕС);
• официально подтвержденная распечатка из базы данных другой страны;
• вакцинационный паспорт (бумажный экземпляр можно запросить у поставщика медуслуги).
Документ, подтверждающий вакцинацию, проведенную в другой стране, должен быть составлен на латинице или кириллице, на эстонском, русском или английском языке и содержать следующую информацию:
• болезнь, против которой человек был вакцинирован;
• дата вакцинации;
• используемая вакцина;
• количество введенных доз;
• данные того, кто выдал справку.