За сутки в Эстонии прибавилось 510 случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек

По состоянию на утро 16 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 144 человека. Всего в больницах 162 зараженных коронавирусом пациента, из которых не вакцинированы 114, или 70,4%, и с завершенным курсом вакцинации 48, или 29,6%, .

За сутки в больницах открыли 21 новую историю болезни. Умерло пять зараженных коронавирусом: 74-летняя женщина, 81-летняя женщина, 86-летняя женщина, 93-летняя женщина и 98-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 7 142 результата теста, из которых 510 оказались положительными. Из получивших положительный тест 381 не был вакцинирован и 129 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 3 886 доз вакцины, всего введена 1 322 401 доза. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 65,8%.

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