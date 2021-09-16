В субботу в Таллинне пройдет ярмарка возможностей изучения эстонского языка ”KU-КУ”
Участники ярмарки смогу найти для себя подходящую форму изучения языка, ознакомиться с новыми учебными материалами, поиграть в игры для изучения языка, получить рекомендации относительно подготовки к экзамену по языку, узнать больше о методике языкового погружения, принять участие в языковых кафе, а также поучаствовать в практических семинарах, на которых можно будет познакомиться с различными методиками обучения языку, научиться подбирать методику, соответствующую целям и потребностям обучения, а также использовать в языковом обучении средства и возможности из повседневной жизни.
С программой практических семинаров можно ознакомиться на сайте Фонда интеграции www.integratsioon.ee/ru/uchebnye-meropriyatiya-tallinn.
В ярмарке примут участие Фонд интеграции и его таллиннский дом эстонского языка, Касса по безработице, Департамент по делам образования и молодежи, Программа адаптации Settle in Estonia, автор учебных материалов, преподаватель, методик и исследователь эстонского языка Маре Китсник, Институт эстонского языка, Эстонский национальный музей, Таллиннская центральная библиотека, Тартуский народный университет, Keeleklikk.ee, Keeletee.ee, языковая игра „Käänuk”, TEA Keeleõpetus AS, KeeleLabor, A&E Keeltekool, Multilingua Keelekeskus OÜ, OÜ Reiting PR, Keeltekool Tarkus, City Keeltekool OÜ, Teel Tippu OÜ, издательство Kiri-Mari kirjastus, издательство Kirjatark, издательство Argo.
Каждый час на ярмарке будет проводится розыгрыш призов. Кроме того, откроется кафе и пройдут веселые мероприятия для детей.
NB! В мероприятии смогут принять участие только те, кто прошел курс вакцинации, переболел COVID-19 или получил отрицательный результат теста. При входе будут проверяться соответствующие сертификаты и удостоверяющие личность документы. Сертификат можно представить в электронной форме (на телефоне) или в распечатанном виде. Тестирования на месте проводиться не будет. У лиц до 18 лет наличие сертификата проверяться не будет.
Дополнительную информацию о ярмарке можно получить на сайте Фона интеграции www.integratsioon.ee/ru/ku-ky, по бесплатному инфотелефону 800 9999 или по электронной почте info@integratsiooniinfo.ee
Ярмарка проводится в рамках финансируемого из средств Европейского социального фонда проекта ”Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе”.