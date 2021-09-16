В субботу в Таллинне пройдет ярмарка возможностей изучения эстонского языка ”KU-КУ”

Участники ярмарки смогу найти для себя подходящую форму изучения языка, ознакомиться с новыми учебными материалами, поиграть в игры для изучения языка, получить рекомендации относительно подготовки к экзамену по языку, узнать больше о методике языкового погружения, принять участие в языковых кафе, а также поучаствовать в практических семинарах, на которых можно будет познакомиться с различными методиками обучения языку, научиться подбирать методику, соответствующую целям и потребностям обучения, а также использовать в языковом обучении средства и возможности из повседневной жизни.

С программой практических семинаров можно ознакомиться на сайте Фонда интеграции www.integratsioon.ee/ru/uchebnye-meropriyatiya-tallinn.

Каждый час на ярмарке будет проводится розыгрыш призов. Кроме того, откроется кафе и пройдут веселые мероприятия для детей.

NB! В мероприятии смогут принять участие только те, кто прошел курс вакцинации, переболел COVID-19 или получил отрицательный результат теста. При входе будут проверяться соответствующие сертификаты и удостоверяющие личность документы. Сертификат можно представить в электронной форме (на телефоне) или в распечатанном виде. Тестирования на месте проводиться не будет. У лиц до 18 лет наличие сертификата проверяться не будет.