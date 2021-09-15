Сегодня был открыт общественный центр Пыхья-Таллинна

”Это уникальное для Таллинна здание, в котором объединено множество необходимых для населения самого разного возраста функций, — сказала старейшина района Пыхья-Таллинн Мануэла Пихлап. — Появления этого дома долго ждали как жители района, так и работники районной управы и школы по интересам. В новом доме значительно повысится как качество, так и доступность услуг — уже начиная с возможности попасть в здание. Ведь до этого доступ в помещение для людей с особыми потребностями и мам с колясками был затруднен. Также рабочая и учебная среда всех действующих в нашем районе учреждений теперь вышла на совершенно новый уровень — как с точки зрения простора и оформления, так и убранства”.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, особенно важно для жителей района то, что Коплиская школа по интересам наконец избавилась от тотальной нехватки помещений.

”Если раньше школе по интересам из-за нехватки помещений приходилось работать в Молодежном доме, расположенном на ул. Лина, а также нескольких детских садах, то теперь в ее распоряжении площади, в четыре раза превышающие размером те, что были раньше — практически половина пространства общественного центра. Это дает школе возможность реализовать замыслы и предложить богатый выбор занятий по интересам. Тут можно будет заниматься искусством, музыкой, танцами, робототехникой и многим другим. Новая привлекательная и творческая среда еще больше расширит и разнообразит возможности для обучения”.

Новый общественный центр был построен на территории снесенного здания Таллиннской гимназии Раннику. Общественный центр состоит из трех частей: в восточном крыле размещается районная управа Пыхья-Таллинна (примерно 2720 м2), в западном крыле находится Коплиская школа по интересам (примерно 2230 м2), в центре — кафе и столовая (около 110 м2). Помещения районной управы и школы по интересам расположены на первых трех этажах, на четвертом находятся помещения некоммерческих объединений.