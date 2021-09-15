Город прекращает детальную планировку недвижимости мола Меривялья

По словам старейшины района Пирита Тыниса Лийната, производство по детальной планировке недвижимости мола Меривялья длилось годами, но до сих пор соглашение не было достигнуто. ”Уже в апреле прошлого года управа Пирита предложила Департаменту городского планирования прекратить составление детальной планировки недвижимости мола Меривялья в силу затянувшегося процесса.

Теперь город принял это решение, и это разумно. Составление детальной планировки инициировали более 6 лет назад. В течение этого времени появились новые обстоятельства, поэтому было целесообразно прекратить прежнее производство”, — сказал Лийнат. Он добавил, что за это время уточнилась трактовка общей планировки района Пирита в отношении портовой зоны, и перед инициированием новой детальной планировки приморская зона нуждается в более общем планировании в более широком масштабе — какой представляется зона озеленения и как будет решено дорожное движение.

”В том, что планировочные решения нужно будет значительно изменить, единодушны и районная управа, и городские учреждения, и Департамент охраны памятников старины, и местная община”, — заверил Лийнат. ”С учетом точки зрения Департамента охраны памятников старины, существующий павильон на Ранна теэ, 1, и мол Меривялья сохранятся как ценные отдельные объекты”, — уточнил старейшина района.

Целью прекращенного сегодня составления детальной планировки было определение права на застройку зоны планировки площадью 7,91 га для сооружения яхтенного порта и строительства портового здания высотой до 11 м.

Недвижимость Ранна теэ, 1, находится в пиритаском микрорайоне Меривялья, в охранном поясе зоны охраны памятников старины Старого города Таллинна. Площадь недвижимости — 4301 м2, целевое назначение — 50% коммерческая земля и 50% земля общего пользования.