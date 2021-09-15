ГРАФИК | К предвыборным кампаниям готовы! В преддверии выборов партии знатно обогатились — кредит берет лишь одна

После выборов 2019 года в Рийгикогу и Европарламент большинство партий оказались в минусе, то етсь на тот момент у них было больше долгов, чем активов.

Тогда лишь Isamaa и EKRE были в плюсе — с 327 918 и 162 829 евро соответственно. Хуже всего обстояли дела у Центристской партии, которая ушла в минус на целых 800 тысяч евро. У соцдемов минус превышал 500 тысяч, а у реформистов — почти 430 тысяч евро.

Однако с момента выборов всем партиям, кроме Социал-демократической партии, удалось исправить свои финансовые дела. Соцдемы — единственные среди самых крупных пяти партий, кто подтвердил Delfi, что планируют взять кредит на предвыборные расходы общей суммой в 150 000 евро.

Самый успешный рост показала Партия реформ, которая вышла из минуса и достигла плюса более чем в миллион евро, обогнав все остальные партии.

Консервативные партии Isamaa и EKRE также значительно набили свои кошельки — каждая из них увеличила свои активы примерно на полмиллиона евро.

Удалось улучшить свои дела и центристам, который на данный момент имеют плюс в 300 тысяч евро. Пресс-секретарь партии Андре Ханимяги заверил Delfi, что кредит партия брать не планирует.

А вот денежные дела Социал-демократической партии сейчас обстоят практически так же, как и у не входящих в парламент "Ээсти 200" и "Зеленых Эстонии". У всех троих активы находятся в небольшом минусе не более 50 тысяч евро.