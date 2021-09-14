Экономический прогноз: быстрый рост экономики Эстонии продолжится и в следующем году

По словам Пальма, сильное оживление экономики наступило раньше, чем ожидалось, и тот факт, что во втором квартале быстрый рост впервые затронул широкий спектр секторов экономики, является особенно позитивным. В то время как в прошлом году восстановление розничной торговли, экспорта товаров и сопутствующих услуг началось при поддержке мировой торговли и потребления, весеннее снятие коронавирусных ограничений внесло дополнительный вклад в восстановление экономики также со стороны сектора услуг и энергетики.

”Возобновление экономики после снятия вызванных пандемией ограничений помогло сектору услуг догнать промышленность. В некоторых случаях заказы уже превышают предложение, и рынок труда демонстрирует явные признаки улучшения”, — сказал главный экономист Luminor, добавив, что положительные перспективы роста в значительной степени отразились на изменениях в экономике нескольких влиятельных зарубежных торговых партнёров.

По словам Пальма, рекордный скачок роста ВВП Эстонии в 2021 году вызван не только низкой базой коронакризисного года. Быстрый рост совокупного спроса, поддерживающий рынок труда, и рост цен в Эстонии продолжится и в следующем году. ”За сильным ростом экономики последует быстрый, но несколько более умеренный рост, и при поддержке частных и государственных инвестиций можно дольше поддерживать высокие темпы роста экономики”, — считает главный экономист.

Неизбежно исключительно быстрый экономический рост Эстонии будет сопровождаться ценовым давлением. По словам Пальма, текущее резкое ускорение роста цен в мировой экономике во многих отношениях является признаком того, что предложение ещё не догнало спрос из-за сбоев, вызванных пандемией. Если это произойдёт, то ослабнет и чрезмерное ценовое давление, на которое сегодня в значительной степени влияют мировые цены на энергоносители и сырьевые товары.