14.09.2021, 17:17
Годовалый ребенок упал на эскалатор в торговом центре и лишился нескольких пальцев. Заведено уголовное производство(64)
Kollaž
Во вторник без четверти час случился шокирующий инцидент в торговом центре Põhjakeskus в Раквере, где маленький ребенок побежал в сторону эскалатора, упал на него и в итоге лишился нескольких пальцев, которые придавило эскалатором.
Руководство центра говорит, что это был просто несчастный случай, и подчеркивает, что с эскалатором все нормально, а ребенок сам подбежал к нему и упал руками на ступеньки эскалатора.
Ребенку незамедлительно была вызвана скорая помощь и его увезли в больницу.
Полиция отметила, что в отношении произошедшего было заведено уголовное производство.