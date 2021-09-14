Суперграфика украсит Старый город и парк Канути

”Несмотря на то, что подстанции сами по себе не являются большими произведениями искусства, они могут послужить очень хорошим полотном для графики или рисунка. Здорово, что в городской среде находятся такие места для суперграфики, которая в итоге поможет сделать неприглядное здание привлекательным. Поэтому мы хотим предоставить мастерам граффити возможность реализовать свой порыв к творчеству согласованным с городом и не нарушающим общественный порядок способом”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.