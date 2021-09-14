Суперграфика украсит Старый город и парк Канути
”Несмотря на то, что подстанции сами по себе не являются большими произведениями искусства, они могут послужить очень хорошим полотном для графики или рисунка. Здорово, что в городской среде находятся такие места для суперграфики, которая в итоге поможет сделать неприглядное здание привлекательным. Поэтому мы хотим предоставить мастерам граффити возможность реализовать свой порыв к творчеству согласованным с городом и не нарушающим общественный порядок способом”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Эскиз суперграфики должен быть реализуем и подходить для объекта. В случае с подстанцией на улице Нунне он должен соответствовать облику Старого города и поддерживать его наследие. В случае с объектом на улице Айа он должен соотноситься с атмосферой парка Канути.
Для участия в конкурсе необходимо отправить эскиз проекта до 1 октября на электронную почту kesklinlane@tallinnlv.ee. Допускается подача нескольких проектов. Авторы двух лучших работ будут премированы подарочными карточками магазина Kunst ja Hobi.
Лучшие проекты будут реализованы художником Андреем Кедриным. Реализацию проектов поддерживают Caparol Eesti и эстонский филиал SIA DAW Baltica.