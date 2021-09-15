Чем лечат (и чем не лечат) больных коронавирусом в Эстонии?

По словам руководителя отделения анстезиологии Клиники Тартуского университета Юри Карягина, на ранних стадиях — до десяти дней с начала заболевания — по-прежнему используется ремдесвир. ”Моноклональные антитела также были бы хороши на ранней стадии, чтобы избежать госпитализации, но применять их пациентам, которые уже находятся на стационарном лечении, поздновато”, — отметил Карягин и добавил, что кроме этого, речь идет об очень дорогих препаратах, которые в интенсивной терапии не использовались.

Если у пациента уже возникла необходимость в лечении кислородом и особенно, если необходимость увеличивается, то сейчас в больницах используются стероидные гормоны, например, дексаметазон и метилпреднизолон.

Лекарство под названием тотсилизумаб (totsilizumab) применяют только если речь идет о крайне тяжелом случае, когда необходимо лечение высоким потоком кислорода или искусственная поддержка дыхания.

Карягин назвал две вещи, которые в больницах не используются. "Ивермектин мы не используем и его действие недостаточно доказано, чтобы его рекомендовать", — отметил он. Также, по его словам, не используется плазма переболевших ковидом людей, поскольку, согласно доказательной базе, в этом нет смысла.

Заведующая клиникой внутренних болезней региональной больницы Пилле Мукк добавляет, что с весны этого года ничего не изменилось и схемы лечения те же: основной упор делается на симтоматическом и при необходимости поддерживающем кислородном лечении. ”Специфического противовирусного лечения к настоящему моменту все еще нет”, — отметила она.