Рийгикогу утвердил список государственно важных строений культуры

Согласно Закону о Культурном капитале Эстонии, совет Культурного капитала финансирует ремонт и строительство государственно важных строений культуры в соответствии со списком, установленным постановлением Рийгикогу. Одновременно поддержку может получить не более двух объектов. На строительство и ремонт строений культуры ежегодно выделяется 60,6% налога на азартные игры, целенаправленно поступающего Культурному капиталу.

На основании принятого в 1996 году постановления Рийгикогу за счет средств Культурного капитала финансирование получили три государственно важных объекта культуры: музей KUMU, Эстонский национальный музей и зал Эстонской академии музыки и театра. На сегодняшний день стоимость строительства музея KUMU полностью выплачена. По прогнозам, Культурный капитал выплатит свою часть за строительство Эстонского национального музея к июлю 2022 года, за зал Эстонской академии музыки и театра — к марту 2022 года. После этого можно будет приступить к финансированию строительства и ремонта строений, попавших в текущий список.

Комиссия Рийгикогу по культуре начала подготовку списка государственно важных строений культуры в феврале 2020 года, когда она призвала общественность представить свои предложения. Предлагать можно было здания, которые важны для культуры Эстонии; способствуют развитию культуры, в т. ч. сохранению национальной культуры и развитию сферы культуры в целом. Также можно было предлагать строения, которые помогают укрепить сотрудничество между различными сферами культуры. Выдвигая предложение, необходимо было обосновать, почему именно это здание важно для региона, и указать возможных пользователей здания и причастных лиц.

В ходе второго чтения нашло поддержку предложение фракции Isamaa, согласно которому пятым объектом в список ремонта и строительства государственно важных строений культуры был добавлен Таллиннский киногородок.

За представленное комиссией по культуре постановление Рийгикогу ”Об утверждении списка ремонта и строительства государственно важных строений культуры” (387 OE) проголосовали 79 членов Рийгикогу, один депутат воздержался.