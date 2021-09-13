Открывается набор на новый курс ”Проживая жизнь эстонцев”

"На курсе (5 учебных дней и 5 учебных походов) мы обсудим главные исторические события, культурные символы и произведения Эстонии; поговорим о природе и ее защите; о традициях и культурных нормах; разберёмся вместе, каков опыт участников при переходе от одной культуры к другой, что даётся просто, а что нет. Новые знакомства, знания и увлекательные места города Тарту — всё это можно приобрести на нашем курсе", — сообщает организатор.

На курс приглашаются взрослые, которые родились или давно проживают здесь, или же недавно прибыли в Эстонию. Курс проводится как на русском, так и английском языках. Участник курса, прошедший не менее 80% получает свидетельство об окончание курса, а учащиeся учебных заведений могут получить предметные пункты (EAP).

За три года курс прошли более 500 участников. Самой почтенной участницей курса стала 96-летняя Людмила, для которой знакомство с нашим музеем состоялось впервые.

Курс ”Проживая жизнь эстонцев” был удостоен звания лучшего учебного курса 2020 года, а также стал призёром в области музейного образования. Курс проходит при поддержке отделения семиотики Тартуского университета и Общества друзей ЭНМ. Курсы проходят при поддержке Фонда интеграции.