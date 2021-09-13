Начался прием ходатайств на получение пособия для первоклассников и компенсации за первый день больничного

Право на получение пособия возникает, если ребенок впервые идет в школу, он и как минимум один из родителей являются зарегистрированными жителями Таллинна по меньшей мере с 1 января текущего года, а ребенок числится в списке учеников одной из столичных школ. Ходатайство может подать родитель, проживающий с ребенком по одному адресу. Сделать это можно в среде самообслуживания города Таллинна.

”Город будет выплачивать пособие для первоклассников одной суммой, поскольку именно в начале учебного года родители собирают детей в школу и несут большие расходы: ранец, школьные принадлежности, спортивная форма и т.д. Именно в этот момент пособие станет хорошим подспорьем, снижая финансовую нагрузку семей. Пособие в размере 320 евро будет выплачиваться одной суммой в течение 30 дней с момента подачи заявления”, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина.

Также начался прием ходатайств о компенсации за первый день больничного, которую город Таллинн выплачивает, чтобы люди могли себе позволить остаться дома уже при появлении первых признаков заболевания. Право на получение компенсации за первый день больничного имеют физические лица, которым был открыт первичный больничный лист в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года, а также если человек должен соблюдать карантин. Мера действует и в случае, если человек заболел во время беременности. Компенсация будет выплачиваться задним числом начиная с 1 сентября.

Ходатайство подается через среду самообслуживания города Таллинна. Заявление можно представить в течение 40 календарных дней после того, как Больничная касса закрыла больничный лист и выплатила пособие по временной нетрудоспособности. Компенсация выплачивается в течение 30 календарных дней с момента подачи ходатайства.

До 31 декабря 2021 года действует также государственная мера поддержки, согласно которой работодатель выплачивает компенсацию со второго по пятый, а Больничная касса — начиная с шестого дня больничного.