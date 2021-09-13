Названо имя автора текста Тотального диктанта 2022 года

Текст Тотального диктанта 2022 года готовит писательница, переводчик, сценарист, лауреат премий ”Большая книга”, ”Национальный бестселлер”, ”Русский букер” и ”Ясная поляна” Марина Степнова.

”Конечно, я знала о Тотальном диктанте, но почему-то никогда даже не допускала мысли, что могу быть автором текста, который однажды напишут сотни тысяч человек: мне всегда казалось, что туда приглашают исключительно небожителей. Поэтому время на раздумье я не брала: приняла приглашение молниеносно и с большим восторгом, — сказала Марина Степнова. — С идеей пришлось помучиться, но, как обычно, на помощь пришла любовь: участники напишут текст о жизни мальчика-подростка, который живёт в Воронеже конца XIX века и готовится к встрече с первой любовью”.

По словам автора, текст непростой, довольно плотно написанный. ”Я старалась не мучить никого слишком устаревшей лексикой, тем не менее, участникам диктанта не помешают хотя бы самые общие представления о том, как и чем жил российский губернский город конца XIX века”, ― добавила Марина Степнова.

Как отметила Карине Оганесян, координатор акции Тотальный диктант в Таллинне, мероприятие, организатором которого является город, традиционно пользуется большой популярностью среди жителей столицы, владеющих русским языком.

”Не случайно в 2019 году Таллинн стал столицей международной акции грамотности. При этом наш город неоднократно становился самой многочисленной площадкой в мире, занимая первое место по количеству участников за пределами России. Так было и в этом году, когда онлайн-диктант в Таллинне написали 1 690 участников”, — прокомментировала Карине Оганесян.

9 апреля 2022 года городские власти снова планируют присоединиться к международной акции и провести это мероприятие в Таллинне. В этот раз все очень надеются на то, что Тотальный диктант состоится в привычном формате — вживую, ведь два года подряд международная акция грамотности из-за ситуации, обусловленной распространением коронавируса, проводилась онлайн.