По всей Эстонии проходит массовая кампания по вакцинации без предварительной регистрации: можно вакцинироваться вечером

С 13 до 19 сентября во всех уездах Эстонии можно будет получить вакцину от COVID-19, в том числе в вечернее время и на выходных. С собой нужно взять только удостоверяющий личность документ. Возможности для вакцинации будут предоставлять аптеки, а также вакцинационные пункты на парковках при торговых центрах, на общественных площадях, перед магазинами, и вакцинационные автобусы, курсирующие между населёнными пунктами.

”Мы все помним трудную зиму и весну, когда больницы были переполнены заболевшими COVID-19 пациентами, и для предупреждения перегрузки системы здравоохранения пришлось применить ограничения для значительной части общественной жизни. Единственная возможность для предотвращения третьей волны — это вакцинация. Всем нам необходимо защитить себя в сезон вирусов вакциной против COVID-19, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. — Призываю всех, кто ещё не защитил себя и близких с помощью вакцинации, воспользоваться этой возможностью. Мы заботимся о том, чтобы наши семьи и наши близкие были защищены, помогая им найти ответы на их вопросы и предлагая им, при необходимости, помощь в бронировании времени для вакцинации и организации транспорта”.

По словам члена правления Больничной кассы Майви Парв, в течение лета у жителей Эстонии были обширные возможности для вакцинации во время различных мероприятий, используя услуги вакцинационных автобусов, на парковках у торговых центров, но с приходом осени этих возможностей становится меньше и вакцинация будет сосредоточена в закрытых помещениях, преимущественно в вакцинационных кабинетах, кабинетах семейных врачей и аптеках.

”Осенью заболеваемость различными вирусными инфекциями учащается, в том числе и коронавирусной, поэтому просим использовать возможность прийти на вакцинацию. С помощью вакцинации мы сможем защитить жизнь и здоровье себя и своих близких, и сделать вклад в то, чтобы страна оставалась открытой”, — сказала Майви Парв.