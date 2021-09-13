По всей Эстонии проходит массовая кампания по вакцинации без предварительной регистрации: можно вакцинироваться вечером(19)
С 13 до 19 сентября во всех уездах Эстонии можно будет получить вакцину от COVID-19, в том числе в вечернее время и на выходных. С собой нужно взять только удостоверяющий личность документ. Возможности для вакцинации будут предоставлять аптеки, а также вакцинационные пункты на парковках при торговых центрах, на общественных площадях, перед магазинами, и вакцинационные автобусы, курсирующие между населёнными пунктами.
”Мы все помним трудную зиму и весну, когда больницы были переполнены заболевшими COVID-19 пациентами, и для предупреждения перегрузки системы здравоохранения пришлось применить ограничения для значительной части общественной жизни. Единственная возможность для предотвращения третьей волны — это вакцинация. Всем нам необходимо защитить себя в сезон вирусов вакциной против COVID-19, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. — Призываю всех, кто ещё не защитил себя и близких с помощью вакцинации, воспользоваться этой возможностью. Мы заботимся о том, чтобы наши семьи и наши близкие были защищены, помогая им найти ответы на их вопросы и предлагая им, при необходимости, помощь в бронировании времени для вакцинации и организации транспорта”.
По словам члена правления Больничной кассы Майви Парв, в течение лета у жителей Эстонии были обширные возможности для вакцинации во время различных мероприятий, используя услуги вакцинационных автобусов, на парковках у торговых центров, но с приходом осени этих возможностей становится меньше и вакцинация будет сосредоточена в закрытых помещениях, преимущественно в вакцинационных кабинетах, кабинетах семейных врачей и аптеках.
”Осенью заболеваемость различными вирусными инфекциями учащается, в том числе и коронавирусной, поэтому просим использовать возможность прийти на вакцинацию. С помощью вакцинации мы сможем защитить жизнь и здоровье себя и своих близких, и сделать вклад в то, чтобы страна оставалась открытой”, — сказала Майви Парв.
Информация о вакцинации без предварительной регистрации находится по адресу https://vaktsineeri.ee/ru/covid-19/idu-vakczinirovatsya/ и по государственному инфотелефону 1247. Время для вакцинации можно забронировать в дигитальной регистратуре www.digilugu.ee и по телефону 1247. Связанные со здоровьем консультации можно получить по государственному телефону семейных врачей 1220.
Вакцинация бесплатна для всех жителей страны, которые живут, учатся или работают в Эстонии. Дополнительная информация о вакцинации — по адресу www.vaktsineeri.ee.
Вакцинация 13-19 сентября
Харьюмаа:
- 13-17.09 в 16:00-20:00 и 18-19.09 в 10:00-19:00, парковка ТЦ Ülemiste, вакцина Pfizer
- 13-17.09 в 16:00-20:00 и 18-19.09 в 10:00-17:00, в ТЦ Järve, вакцина Moderna
Хийумаа:
- 21.09 по острову ездит вакцинационная скорая помощь
Ида-Вирумаа:
- 13.09 в 16:00-19:00 в аптеке Apotheka в ТЦ Pargi в Йыхви, в 12:00-20:00 в центре Astri в Нарве, вакцины Pfizer и Moderna
- 14.09 в 15:00-20:00 в центре Astri в Нарве, вакцины Pfizer и Moderna
- 15.09 в 16:00-19:00 в аптеке Apotheka в центре Pargi в Йыхви, вакцины Pfizer и Moderna
- 15.09 в 16:00-19:00 в Maxima XX в Силламяэ, вакцины Pfizer и Moderna
- 16.09 в 12:00-20:00 в центре Astri в Нарве и в 16:00-19:00 в центре Fama в Нарве, вакцины Pfizer и Moderna
- 17.09 в 16:00-19:00 в аптеке Apotheka в центре Pargi и в 13:00-20:00 в центре Astri в Нарве, вакцины Pfizer и Moderna
- 17.09 в 16:00-19:00 в Meresuu Spa & Hotell, вакцины Pfizer и Moderna
- 18.09 в 12:00-16:00 в Maxima XX в Силламяэ и в 10:00-18:00 в центре Fama в Нарве, вакцины Pfizer и Moderna
Йыгевамаа:
- 14-18.09 в 9:00-16:00 в вакцинационном кабинете Йыгеваской больницы
- 16.09 в 16:00-20:00 на парковке у дома Карла Шмидта в Пылтсамаа (у магазина Maxima), вакцина Pfizer.
Ярвамаа:
- 13-17.09 в 17:00-20:00 и 18.09 в 12:00-15:00 в центре семейных врачей Paide Arst OÜ, ул. Веэ, 6, Пайде, вакцины Pfizer и Moderna
Ляэнемаа:
- 13.09 в 9:00-17:00, 17.09 в 9:00-19:00 и 18.09 в 9:00-17:00 в вакцинационном кабинете Ляэнемааской больницы
- 13.09 в 15:00-17:00 в аптеке Benu в центре Rannarootsi в Хаапсалу
- 16.09 в 15:00-19:00 в аптеке Benu в центре Rannarootsi в Хаапсалу
- 19.09 в 11:00-15:00 в аптеке Кesklinna в Хаапсалу
Ляэне-Вирумаа:
- 13.09 в 17:00-20:00 в аптеке Apotheka ТЦ Põhjakeskus, вакцина Pfizer
- 14-17.09 в 16:00-19:00, 18.09 в 12:00-15:00 и 19.09 в 10:00-13:00 в аптеке Südameapteek в Maxima, Раквере, вакцина Moderna
- 13-15.09 в 17:00-20:00 в аптеке Тапаского центра семейных врачей, вакцина Moderna
- 14-16.09 в 17:00-20:00 в Konsum в Вяйке-Маарья, вакцины Pfizer и Moderna
- 16.09 в 17:00-2000 в аптеке Apotheka ТЦ Põhjakeskus, вакцина Pfizer
Пылвамаа:
- 14.09 в 17:00-19:00 на парковке Maksimarket в Пылва, вакцины Pfizer и Moderna
- 15-16.09 в 17:00-19:00 Пылваская больница, вакцины Pfizer и Moderna
Пярнумаа:
- 14-18.09 в 11:00-19:00 и 19.09 в 11:00-16:00 ТЦ Kaubamajakas в Пярну
- 13-17.09 в 15:00-19:00 и 18.09 в 10:00-14:00 аптека Ülejõe, Пярну, ул. Яннсени, 7a
Рапламаа:
- 13-19.09 в 17:00-20:00 отделение неотложной помощи больницы Рапламаа
Сааремаа:
- 13.09 в 17:00-20:00, 14.09 в 16:00-20:00 в корпусе С Курессаареской больницы, каб. 1408, вакцины Pfizer и Moderna
- 15.09 в 16:00-20:00 частная клиника Hanvar, вакцины Pfizer и Moderna
Тартумаа:
- 13-17.09 в 9:00- 20:00 в главном здании Клиникума Тартуского университета, вакцины Pfizer, Moderna
- 13-17.09 в 16.30-19.30 вакцинационный автобус перед Тартуским домом торговли, вакцины Pfizer, Moderna
- 18.09 в 12:00-18:00 вакцинационный автобус перед Тартуским домом торговли, вакцины Pfizer, Moderna
- 19.09 в 12:00-16:00 вакцинационный автобус перед Тартуским домом торговли, вакцины Pfizer, Moderna
Валгамаа:
- 17.09 в 15:00-19:00 вакцинационный автобус на парковке Selver в Валга, вакцины Pfizer и Moderna
Вильяндимаа:
- 13.09 в 10:00-18:00 перед волостным зданием Абья-Палуоя
- 14.09 в 10:00-18:00 на центральной площади Каркси-Нуйя
- 19.09 в 10:00-18:00 перед центром здоровья Сууре-Яани
- 19.09 в 10:00-22:00 на площади Вабадузе в Вильянди
Вырумаа:
- 15 и 17.09 в 16:00-19:00 и 18.09 в 11.15-15:00 в аптеке в ТЦ Kagukeskus в Выру