Эстония не достигнет поставленных целей по вакцинации

"На данный момент статистика показывает, что от общего количества населения Эстонии у нас 55% вакцинированных людей. Если мы берем людей, которые совершеннолетние, то процент идет уже к 65. То есть не так много нам осталось, чтобы достичь 70-процентной отметки. Потихоньку двигаемся, и я думаю, что этого можно достичь в течение месяца-полутора-двух. Конечно, все очень зависит от людей", — сказала вакцинирующая сестра Анастасия Ясевич.

Если интерес к вакцинации падает, и ее темпы замедляются, то возникает вопрос — стоит ли держать открытыми мобильные пункты вакцинации, например, в столичном торговом центре Kristiine?

"На самом деле, держать такие мобильные пункты, как у нас сейчас в Kristiine Keskus, есть смысл, потому что в неделю мы вакцинируем от 500 до 700 человек. Многие из них приходят для получения первой дозы, и мы делаем для людей эту услугу доступной, что они могут пойти, например, просто в магазин за продуктами и в этот момент сделать также вакцину", — пояснила Ясевич.

Мотивируют людей вакцинироваться и ограничения, вводимые как в Эстонии, так и за рубежом.