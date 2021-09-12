В столкновении автобуса и мотороллера пострадал 15-летний парень

В 15:53 поступило сообщение об аварии на перекрестке улиц Пикк и Лай в Пярну, где, по предварительным данным, автобус Scania врезался в мотороллер Derbi. В результате столкновения пострадал управлявший мотороллером 15-летний молодой человек. Скорая доставила его в больницу.