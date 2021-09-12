BMW вылетел в кювет и несколько раз перевернулся: два человека в больнице

В 10:09 в центр тревоги поступило сообщение об аварии на 17 км шоссе Аовере-Калласте-Омеду. По предварительным данным, автомобиль BMW 525d из-за мокрой дороги стал неуправляемым, в результате чего вылетел в кювет и несколько раз перевернулся через крышу.