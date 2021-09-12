ФОТО | Участники Таллиннского марафона пробежали 42 км. Первым стал кениец Ибрагим Мукунга

В 9 утра бегуны стартовали от Певческого поля, чтобы преодолеть дистанцию в 42,195 км. Через пару часов забег завершился, первым стал кениец Ибрагим Мукунга Вачира, который показал время 2:30.43.

Второе место и титул чемпиона Эстонии получил Дмитрий Аристов, который проиграл победителю 12 секунд. Вторым пришел Александр Кулешов (+3.56) и четвертым Андо Ыйтспуу (2:35.35).

Из женщин первое место и титул чемпиона получила Кайза Куукк с 2:44.46 (на 12 месте в общем зачете), второе Кадилийз Куйв (2:48.52) и на третьем Анне-Ли Палм (3:02.30).

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