Запомнившийся рядом скандалов экс-глава полиции Роберт Антропов стал первым номером в списке центристов в Харку

Антропов какое-то время проживал в Италии и занимался там транзитным бизнесом, но теперь заверяет, что еще с прошлых выборов твердо переехал в Эстонию, где продолжает начатую за границей работу.

Антропов запомнился рядом скандалом

В 2005 году гендиректор полиции Антропов был вынужден подать в отставку, потому что использовал служебную машину в личных целях. Чтобы отвезти родителей на Сааремаа, он использовал роскошную машину охранной полиции. Первое прошение об отставке было отклонено — ему лишь снизили оклад на 9500 крон и лишили отпуска.

При этом тогдашний министр внутренних дел Калле Лаанет сообщил, что Антропов не нарушал закон, потому как нет порядка, запрещающего пользоваться служебными машинами. Но вскоре выяснилось, что Антропов не сообщил Калле Лаанету и Андрусу Ансипу, что обратно его родителей тоже везла полицейская машина, и поплатился за это должностью.

В 2007 году пожертвования партиям от юридических лиц уже были запрещены, но во время выборов в Рийгикогу фирма Paldiski Sadamate AS профинансировала избирательную кампанию баллотировавшегося по списку Партии реформ в Ляэне-Вирумаа Антропова. Сумма финансирования составила 424 800 крон.

В начале кампании фирма Droom заключила с Paldiski Sadamad AS, в правление которого в то время входил Антропов, договор на оказание соответствующих услуг. Позже Антропов отказался оплачивать фирме эту сумму и в 2012 году пошел под суд, который он в 2016 году проиграл. В итоге ему пришлось вернуть почти 100 000 евро.