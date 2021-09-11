ВИДЕО | Полиция: Эстония не та страна, где нужно защищать себя и имущество с оружием в руках

В числе прочего прозвучала мысль о том, что оружие в гражданском обращении влияет на уровень безопасности в стране: чем больше добропорядочных людей имеет оружия, тем меньше шансов у преступников для нападений и агрессии.

Руководитель отдела производств по выдаче разрешений на оружие Пыхьяской префектуры, капитан полиции Аннели Аннист объяснила, что стражи порядка такое мнение не разделяют: "Эстония не та страна, где нужно защищать себя и свое имущество с оружием в руках. Большое количество оружия в гражданском обращении уровень безопасности не повысит", — сказала Аннист.