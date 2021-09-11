11.09.2021, 20:10
ВИДЕО | Полиция: Эстония не та страна, где нужно защищать себя и имущество с оружием в руках(17)
Foto: Tanel Meos
В новом выпуске дискуссионной передачи "Своя правда", которая выйдет в эфир в понедельник, 13 сентября, в 20:25, возник спор: насколько безопасно выдавать разрешения на оружие обычным людям, передает rus.err.ee.
В числе прочего прозвучала мысль о том, что оружие в гражданском обращении влияет на уровень безопасности в стране: чем больше добропорядочных людей имеет оружия, тем меньше шансов у преступников для нападений и агрессии.
Руководитель отдела производств по выдаче разрешений на оружие Пыхьяской префектуры, капитан полиции Аннели Аннист объяснила, что стражи порядка такое мнение не разделяют: "Эстония не та страна, где нужно защищать себя и свое имущество с оружием в руках. Большое количество оружия в гражданском обращении уровень безопасности не повысит", — сказала Аннист.