Глава Сил обороны оценил возможность нападения России на Эстонию

"Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году? В следующем? В течение трех лет?" — задался он вопросом. "Мы должны понимать, что это может произойти в течение ближайших нескольких лет", — полагает Херем. При этом он не уточнил, на что опираются подобные оценки.

По версии Херема, речь может идти об "ограниченном по времени вторжении военных сил", которое будет сопровождаться элементами "гибридной войны".

Командующий СО выступил с утверждением, что целью Москвы в подобном случае будет создание очага нестабильности в балтийском регионе. По словам генерал-лейтенанта, Таллин должен быть подготовлен к подобному сценарию как можно лучше. При этом он, однако, не указал, какие конкретные шаги Эстония намерена предпринять в этой связи.

В МИД РФ на заявления Мартина Херема пока не отреагировали.