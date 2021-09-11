Кто и как следит за соблюдением правил ковид-безопасности в общественных местах и что грозит за подделку сертификатов о вакцинации

В соседней Латвии уже известны случаи подделок сертификатов медицинскими работниками. В августе Государственная полиция Латвии задержала семь человек по подозрению в даче взятки врачу и имитацию вакцинации от Covid-19, за которую было потребовано вознаграждение. Об этом сообщают латвийские СМИ.

”По состоянию на начало августа в разных пограничных пунктах всего было обнаружено около 27 таких случаев c PCR-тестaми. Из них почти треть нарушителей — граждане Эстонии . За ними следовали граждане Румынии , Финляндии , Франции , также были единичные случаи с гражданами других стран”, — сообщает руководитель службы по борьбе с мошенничествами и уголовными преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас.

Были обнаружены и аналогичные попытки подделок справок о негативном тесте на коронавирус. Еще в феврале полиция обнаружила у пятерых пытавшихся улететь из Таллиннского аэропорта лиц такие справки. Улететь им, конечно, не удалось. Против задержанных возбудили уголовные дела по статье об использовании поддельных документов. Наказание за подделку может быть как в виде штрафа, так и в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Собственно, случаи подделок документов уже были. Но пока касались они лишь пересечения государственных границ. Так, в апреле этого года латвийские пограничники в Валка задержали жителя Эстонии, предъявившего поддельную справку о вакцинации. Неудачливый хитрец получил 500 евро штрафа.

Еще считанные дни назад в нашей стране была возможность попасть в некоторые общественные места и на мероприятия без предъявления доказательств того, что ты не верблюд. Уже с 26 августа пропадает и эта лазейка. Теперь сертификат, тест или справку о перенесенном заболевании будут просить, начиная с первого посетителя ресторанов, спортклубов, бассейнов, СПА-центров, кафе и пр. Вероятно, многие люди просто откажутся от такой нервотрепки и предпочтут проводить досуг дома. Но наверняка кто-то попробует пойти против требований или обхитрить их.

Лица, которых полиция задержала за имитацию вакцинации, организовали ее для нескольких сотен людей. По уголовному процессу задержаны три женщины, в том числе медсестра центра вакцинации. В Латвии подобные действия медицинских работников квалифицируются как подделка документов, и за них предусмотрена уголовная ответственность — принудительные работы, штраф или лишение свободы на срок до одного года. Если такие действия совершаются в корыстных целях, может применяться и тюремное заключение на срок до четырех лет.

Известны такие случаи и в России. Так, в Ростове-на-Дону легко купить поддельный сертификат с проведением через Госуслуги. Можно просто дождаться, когда продавцы сами выйдут на вас, воспользовавшись какой-нибудь слитой базой телефонных номеров. Сертификат о вакцинации продают за 5800 рублей.

”Покупателям обещают, что зарегистрироваться на ”виртуальную вакцинацию” можно на любой удобный день. Получить бумажный документ можно по почте, курьером или через услугу такси. За доставку просят 1000 рублей, еще столько же — если нужно пройти ”вакцинацию” в поликлинике именно вашего города”, — передает русский портал bbc.com.

В Москве же по состоянию на июль было возбуждено 55 уголовных дел о продаже сертификатов о вакцинации. Бытует мнение, что покупателям фальшивых справок (в отличие от продавцов) не грозит уголовное наказание, если справка не была использована. Но в МВД России опровергают это заблуждение: гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.

Ждет ли Эстонию аналогичная ситуация? Были ли уже случаи дачи взяток врачам за получение ложных справок? Какое наказание предусмотрено за использование таких справок? Как будет контролироваться соблюдение мер безопасности во всех общественных местах? И что нас ждет дальше?

Полиция следит за всем