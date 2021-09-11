Кто и как следит за соблюдением правил ковид-безопасности в общественных местах и что грозит за подделку сертификатов о вакцинации(17)
Еще считанные дни назад в нашей стране была возможность попасть в некоторые общественные места и на мероприятия без предъявления доказательств того, что ты не верблюд. Уже с 26 августа пропадает и эта лазейка. Теперь сертификат, тест или справку о перенесенном заболевании будут просить, начиная с первого посетителя ресторанов, спортклубов, бассейнов, СПА-центров, кафе и пр. Вероятно, многие люди просто откажутся от такой нервотрепки и предпочтут проводить досуг дома. Но наверняка кто-то попробует пойти против требований или обхитрить их.
Собственно, случаи подделок документов уже были. Но пока касались они лишь пересечения государственных границ. Так, в апреле этого года латвийские пограничники в Валка задержали жителя Эстонии, предъявившего поддельную справку о вакцинации. Неудачливый хитрец получил 500 евро штрафа.
Были обнаружены и аналогичные попытки подделок справок о негативном тесте на коронавирус. Еще в феврале полиция обнаружила у пятерых пытавшихся улететь из Таллиннского аэропорта лиц такие справки. Улететь им, конечно, не удалось. Против задержанных возбудили уголовные дела по статье об использовании поддельных документов. Наказание за подделку может быть как в виде штрафа, так и в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Были и еще подобные случаи обнаружения фальшивых справок в Эстонии.
”По состоянию на начало августа в разных пограничных пунктах всего было обнаружено около 27 таких случаев c PCR-тестaми. Из них почти треть нарушителей — граждане Эстонии. За ними следовали граждане Румынии, Финляндии, Франции, также были единичные случаи с гражданами других стран”, — сообщает руководитель службы по борьбе с мошенничествами и уголовными преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас.
У соседей уже пошло по наклонной
В соседней Латвии уже известны случаи подделок сертификатов медицинскими работниками. В августе Государственная полиция Латвии задержала семь человек по подозрению в даче взятки врачу и имитацию вакцинации от Covid-19, за которую было потребовано вознаграждение. Об этом сообщают латвийские СМИ.
Лица, которых полиция задержала за имитацию вакцинации, организовали ее для нескольких сотен людей. По уголовному процессу задержаны три женщины, в том числе медсестра центра вакцинации. В Латвии подобные действия медицинских работников квалифицируются как подделка документов, и за них предусмотрена уголовная ответственность — принудительные работы, штраф или лишение свободы на срок до одного года. Если такие действия совершаются в корыстных целях, может применяться и тюремное заключение на срок до четырех лет.
Известны такие случаи и в России. Так, в Ростове-на-Дону легко купить поддельный сертификат с проведением через Госуслуги. Можно просто дождаться, когда продавцы сами выйдут на вас, воспользовавшись какой-нибудь слитой базой телефонных номеров. Сертификат о вакцинации продают за 5800 рублей.
”Покупателям обещают, что зарегистрироваться на ”виртуальную вакцинацию” можно на любой удобный день. Получить бумажный документ можно по почте, курьером или через услугу такси. За доставку просят 1000 рублей, еще столько же — если нужно пройти ”вакцинацию” в поликлинике именно вашего города”, — передает русский портал bbc.com.
В Москве же по состоянию на июль было возбуждено 55 уголовных дел о продаже сертификатов о вакцинации. Бытует мнение, что покупателям фальшивых справок (в отличие от продавцов) не грозит уголовное наказание, если справка не была использована. Но в МВД России опровергают это заблуждение: гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.
Ждет ли Эстонию аналогичная ситуация? Были ли уже случаи дачи взяток врачам за получение ложных справок? Какое наказание предусмотрено за использование таких справок? Как будет контролироваться соблюдение мер безопасности во всех общественных местах? И что нас ждет дальше?
Полиция следит за всем
Обязанность контролировать соблюдение ограничений правительство с подачи Департамента здоровья возложило на Департамент полиции и погранохраны. Именно полицейские будут зорко следить, чтобы никто не проскочил без подтверждения своего здоровья туда, куда не положено.
По словам помощника руководителя кризисного штаба Департамента полиции и погранохраны Таго Трея, полиция будет осуществлять надзор за выполнением требования носить маску в местах, где это обязательно, а также проверять выполнение требований, установленных для организаторов мероприятий. Например, то, проверяют ли организаторы на входе документы, подтверждающие пройденный курс вакцинации или перенесенную болезнь.
Кроме этого, полиция будет проверять и соблюдение требований карантина и самоизоляции, а также соблюдение действующих ограничений при пересечении границы, как это было весной.
Трей добавил, что если весной вести делопроизводство по нарушениям мог только Департамент здоровья, то вступившие в силу изменения Закона о предупреждении инфекционных заболеваний и о борьбе с ними теперь дают такую возможность и Департаменту полиции и погранохраны.
”Но, конечно же, первостепенная задача полиции — беседовать с людьми и объяснять им необходимость соблюдения ограничений. Людям надо дать время, чтобы привыкнуть к действующим ограничениям”, — сказал он.
По словам Трея, опыт проведения таких проверок весной показал, что большинство предприятий и людей соблюдает ограничения.
По действующему плану, Департамент полиции и погранохраны будет осуществлять проверки до 31 декабря. Полномочия полиции в оказании помощи Департаменту здоровья могут прекратиться и раньше в случае отмены чрезвычайной ситуации.
Пока все спокойно
Данных о причастности врачей к схемам мошенничества со справками в Эстонии у полиции нет.
Но, как и у соседей, в нашей стране как подделка документа, так и его использование — уголовные преступления.
”Виновным может быть назначен денежный штраф или тюремное заключение. По уже упомянутым случаям были начаты уголовные делопроизводства”, — добавляет Пауль Пихельгас.
На данный момент полиция не обнаруживала случаев ни с поддельными справками о получeнных вакцинах (кроме упомянутого случая в Валка. — Прим. ред.), ни с поддельными паспортами иммунизации.