11.09.2021, 11:50
Первая в этом учебном году школа переходит на дистанционное обучение: все учителя и половина учеников заражены или близкоконтактные(42)
Audru kooli sotsiaalmeedia
Находящаяся под Пярну основная школа переходит на дистанционное обучение на неделю в связи со вспышкой коронавируса среди учителей.
В пятницу основная школа Аудру в Пярнумаа приняла решение перейти на дистанционное обучение на неделю. По словам директора, 50% учеников близкоконтактные, а учителей для замены не хватает, потому что они почти все либо болеют, либо находятся в изоляции.
Некоторым учителям настолько плохо, что их уроки на время дистанта просто заменили самостоятельной работой.
Директор подчеркнул, что такое решение далось непросто и оно согласовано как с Департаментом здоровья, так и с Министерством образования.
В школе Аудру учится 304 ученика и работают 25 учителей.