Завтра состоится конференция по вопросам жилищного хозяйства

Тема седьмой по счету конференции — ”Зеленая столица”. Помимо возможности принять в ней участие непосредственно на месте, будет также организована прямая трансляция мероприятия на канале Департамента городского имущества в Youtube.

”Несмотря на сложную ситуацию и затянувшуюся на год паузу, в этом году конференция по жилищному хозяйству обязательно состоится. Интерес горожан к связанным с деятельностью квартирных товариществ вопросам показывает, что эта конференция нужна людям, — сказала вице-мэр Эха Вырк. — Наряду с возможностями, которые открывает интернет, порой не помешало бы собраться и обсудить все на месте. При этом конференция будет проведена с учетом всех требований безопасности”.

На конференции с приветственной речью выступит старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс, модератором будет вице-мэр Эха Вырк. Конференция откроется в 12.00, регистрация начнется в 11.30. Конференция бесплатная. При себе следует иметь Covid-сертификат и удостоверяющий личность документ.

В первой части конференции будут затронуты три темы: городское садоводство с точки зрения квартирного товарищества (выступит садовник Таллиннского ботанического сада Тийна Марьяпуу), проблемы и возможности, связанные с хранением велосипедов в многоквартирных домах (главный специалист Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Эрик Сарапуу), улучшение микроклимата в помещении (представитель Drymat Baltic OÜ Юло Зопп).

Во второй части конференции состоится панельная дискуссия о повседневных заботах квартирных товариществ. Участники: вице-мэр Эха Вырк, юрист Департамента городского имущества Аэт Пеэтсо, долгосрочный руководитель круглого стола квартирных товариществ Хааберсти, член правления квартирного товарищества Арво Аллев и другие.