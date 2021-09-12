ФОТО | Похож? Откуда взялся "памятник Путину" на берегу реки Нарвы

Всего в композиции 8 скульптур — львицы, львята и гордый лев. Именно ему приписывают сходство с президентом России Владимиром Путиным. По крайней мере, так шутят местные жители и с радостью рассказывают туристам гиды.

Сам скульптор разводит руками и говорит, что все совпадения чисто случайны.

Кстати, скульптуры были установлены на променаде 12 июня — в этот день на другом берегу реки Нарвы отмечается День России.