Впервые в XXI веке в финале турнира ”Большого шлема” сыграют теннисистки моложе 20 лет

В ночь на 10 сентября в полуфинале Открытого чемпионата США 19-летняя канадка Лейла Фернандес одержала победу над второй ракеткой мира белорусской спортсменкой Ариной Соболенко (7:6, 4:6, 6:4), а 18-летняя представительница Британии Эмма Радукану, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, обыграла гречанку Марию Саккари (6:1, 6:4).

В 1999 году в финале турнира ”Большого шлема” 17-летняя Серена Уильямс одержала победу над 18-летней Мартиной Хингис. Вдобавок, они финалистки этого года стали самыми молодыми финалистками турнира "Большого шлема" после Марии Шараповой, в 2004-м в 17 лет выигравшей ”Уимблдон”. Финал пройдет 11 сентября.