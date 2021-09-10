Сегодня старейшина Пыхья-Таллинна начнет приемы на свежем воздухе

”Цель выездной конторы — упростить общение с местными жителями, чтобы быстрее найти решение их проблем и поделиться новостями района”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. Она пригасила пыхья-таллиннцев рассказать о своих идеях и проблемах 10 сентября с 14 до 16 часов возле остановки ”Кари” на улице Мадала, 17 сентября во дворе нового общественного центра и 24 сентября в Пельгулинне.