Молодежь в Эстонии хочет зарабатывать 1347 евро чистыми

Если в среднем проработать у нынешнего работодателя как минимум пять лет планируют 39 % всех работающих людей, то среди молодежи большинство не планирует оставаться у своего нынешнего работодателя на такой длительный срок. 19 % работников в возрасте до 24 лет планируют работать у своего нынешнего работодателя менее года, 30 % — максимум пару лет и 22 % — от трех до четырех лет.

Работать у своего нынешнего работодателя более десяти лет планируют только 4 % молодых людей, что более чем в пять раз ниже, чем в среднем среди всех участников исследования.

”С одной стороны, многие молодые люди еще находятся в поиске работы по своей специальности, а с другой стороны, они хуже переносят рутину и при смене работы менее подвержены риску. Поэтому работодателям крайне сложно годами поддерживать удовлетворенность и мотивацию молодежи на высоком уровне”, — комментирует результаты исследования менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

Аувяэрт добавил, что молодые люди еще и чувствуют себя наиболее самоуверенно при поиске нового рабочего места. ”Целых 77 % молодых людей заявили в рамках исследования, что в сегодняшних условиях рынка труда способны найти рабочее место, равноценное нынешнему, менее чем за четыре месяца”.

Молодые люди в основном ищут работу через наиболее известные порталы поиска работы — например, более чем каждый второй молодой человек отметил в исследовании, что начинает поиск работы с портала CVKeskus.ee.

Молодежь хочет зарабатывать 1347 евро чистыми



Средняя ожидаемая нетто-зарплата у молодых людей составляет 1347 евро, что на 98 евро превышает среднюю зарплату в Эстонии. Ожидания молодежи превышают их фактическую зарплату на 281 евро, что является самой низкой разницей между ожидаемой и реальной заработной платой в Эстонии по возрастным группам. Например, ожидаемая зарплата работников в возрасте от 25 до 34 лет составляет уже 1880 евро, что на 410 евро больше, чем их фактический заработок.