09.09.2021, 11:39
ФОТО | У площади Вабадузе велосипедист попал под машину(14)
Foto: Taavi Sepp
Сегодня утром в Таллинне на Каарли пуйестеэ произошла авария, в которой пострадал велосипедист.
Полиция получила сообщение о ДТП в 9:32. "По первоначальным данным, автомобиль Toyota, которым управлял 74-летний мужчина, наехал на велосипедиста, 43-летнего мужчину. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу", — сказали в Департаменте полиции и погранохраны. Более точные обстоятельства инцидента выясняются.