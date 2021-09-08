Eesti Energia: цены на электричество будут высокими еще долго

Об этом сообщил в среду член правления госкомпании Eesti Energia Эйнар Кизель в передаче Terevisioon на телеканале ETV.

По его словам, аналитики годами предупреждали о риске появления сложившейся сейчас ситуации: "У нас во всем регионе было много безуглеродных мощностей по выработке электроэнергии, в первую очередь в виде норвежских ГЭС, ветрогенераторов, солнечных панелей, атомных электростанций, а сейчас возникла ситуация, когда в норвежских ГЭС нет воды, уровень заметно ниже среднего, ветра особо нет, а АЭС в Северных странах находятся на техобслуживании или в ремонте".

Он сообщил, что из-за падения выработки возобновляемой энергии электричество приходится производить на станциях, связанных с атмосферными выбросами, т.е. работающих на природном газе, каменном угле и, в случае Эстонии, горючем сланце. "Там добавляется большая наценка из-за квот на выбросы CO2, — сказал член правления Eesti Energia. — Поскольку в ЕС установлено, что все страны могут иметь [атмосферные] выбросы в определенном объеме, и из этого складывается стоимость квоты, то чем больше производится, тем выше становится эта цена".