Плохая новость для вышедших из второй ступени: компенсация за неполученную прибыль им не полагается

Хотя вышедшим из второй ступени в сентябре действительно возместят выплаты социального налога в размере 4%, которые были заморожены государством с 1 июля 2020 по 1 сентября 2021 гг, но компенсации за неполученную прибыль они не получат.

”Это было решение законодателя, которое были принято в связи с пакетом антикризисных мер”, — лаконично пояснили в Министерстве финансов. Согласно документу, производительность компенсируется лишь тем, кто по состоянию на 31 декабря 2022 года был подключен ко второй пенсионной ступени.

Основная причина такого решения заключается в необходимости защитить имущество тех, кто остался во второй пенсионной ступени. ”Если у человека есть желание зарабатывать производительность в пенсионном фонде, то он не должен выходить из II ступени. Производительность возможна, если деньги инвестируются в пенсионный фонд”, — аргументировали в министерстве.

Таким образом: тем, кто вывел свои накопления из второй пенсионной ступени, неполученная прибыль не компенсируется. За одним исключением: если человек в сентябре этого года перевел эти деньги на пенсионный инвестиционный счет, то ему компенсация положена.