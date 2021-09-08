СМС от Департамента здоровья ставят людей в тупик: уходить в изоляцию или нет?(11)
В связи с этим с сегодняшнего дня будет обновлено содержание сообщения, рассылаемого близкоконтактным в Северо-Эстонском регионе. Отдельно будет указано, в каких случаях человек попадает под исключение или освобождается от изоляции.
Если человек считает, что в отношении него требование об изоляции не действует, ему следует связаться с Департаментом здоровья. Что касается Южной Эстонии, то там сообщения не рассылаются, поскольку масштабы меньше и работники ведомства успевают напрямую связываться с близкоконтактными.
Пояснение департамента
В детских садах, яслях, общеобразовательных школах и профессиональных учебных заведениях действует упрощенный порядок карантина.
Если близкий контакт с носителем коронавируса произошел в детском саду или яслях, общеобразовательной школе или профессиональном учебном заведении, то дети и подростки, которые не были вакцинированы против COVID-19 и не переболели COVID-19, должны оставаться в карантине на упрощенных условиях. Это означает следующее:
- Дети младше 12 лет могут продолжать посещать общеобразовательные школы и детские сады или ясли без дополнительного тестирования.
- Молодежь в возрасте 12–18 лет (включительно), а также лица, которым в 2021/2022 учебном году исполняется 19 лет, могут продолжить посещение общеобразовательной школы или профессионального учебного заведения только при выполнении следующих условий:
*следует немедленно пройти экспресс-тест в образовательном учреждении;
результат экспресс-теста является отрицательным, а симптомы болезни отсутствуют;
*через 72 часа после близкого контакта нужно пройти ПЦР-тест (RT-PCR);
если тест дал положительный результат, нужно немедленно отправиться в самоизоляцию.
*В случае положительного результата экспресс-теста на антиген или ПЦР-теста следует связаться с семейным врачом и отправиться в домашнюю самоизоляцию. В этом случае упрощенный порядок карантина более не применяется.
*В период упрощенного карантина нельзя посещать общественные места (кино, кафе, театр и др.), участвовать в деятельности по интересам и различных мероприятиях. Это означает, что в случае близкого контакта в течение 10 дней можно посещать только детский сад или ясли, общеобразовательную школу или профессиональное учебное заведение.
*Если учащийся, не прошедший полный курс вакцинации, контактирует с больным за пределами общеобразовательной школы или профессионального учебного заведения, то он должен соблюдать карантин в обычном порядке независимо от возраста.
*Если учащийся не сдал требуемые тесты, он должен соблюдать карантин в обычном порядке.
*Если учащийся переболел COVID-19 или был вакцинирован против него, ему не нужно соблюдать карантин или проходить тестирование на коронавирус.
*Если близкий контакт с больным коронавирусной инфекцией произошел в образовательном учреждении или учреждении по работе с молодежью, необходимо как можно быстрее сообщить о нем в региональный отдел Департамента здоровья, который даст дальнейшие инструкции.