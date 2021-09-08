ФИФА запретила двум игрокам "Зенита" выступать за клуб

Такое решение связано с санкциями ФИФА в отношении петербуржцев за досрочный отзыв футболистов из расположения сборной Бразилии.

Таким образом, бразильские полузащитники ”Зенита” пропустят матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с ”Ахматом” (11 сентября) и игру с ”Челси” (14-го) в Лиге чемпионов.

Напомним, матч между сборными Бразилии и Аргентины был остановлен на седьмой минуте после того, как представители Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиция попытались задержать аргентинцев Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо из-за подозрений в фальсификации документов при пересечении границы.