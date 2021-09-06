Хаос в Бразилии: полиция остановила матч, чтобы депортировать 4 игроков сборной Аргентины за обман и игнор карантина(5)
Сотрудники местных органов пришли задерживать игроков сборной Аргентины, которые проигнорировали карантин — это вратарь ”Астон Виллы” Эмилиано Мартинес, защитник ”Тоттенхэма” Кристиан Ромеро и его партнер по клубу Джовани Ло Чельсо. Такие же вопросы к еще одному бирмингемцу Эмилиано Буэндиа, но его на поле не было.
Всех их объединяет одно: это игроки Английской премьер-лиги. Похоже, причина в коронавирусных правилах Бразилии. Правительство страны вполне либерально относится к въезжающим, но есть три исключения: Великобритания, ЮАР и Индия — для въезжающих (не граждан Бразилии) из этих стран есть условие, что они не были в этих странах за последние 14 дней.
Сотрудники агентства подозревают, что эти ребята пересекли границу страны с нарушениями. И они, конечно же, правы: ”Вилла” сыграла матч 28 августа (оба футболиста вышли в старте), ”Шпоры” — 29-го (оба игрока лондонцев были в запасе).
Утверждается, что футболисты дали сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения: указали, что не посещали Великобританию в последнее время — что, конечно же, неправда. Аргентинцы летели из Венесуэлы (там был предыдущий матч) — что именно было в документах, неизвестно. Бразильская сторона заявляет, что нарушителей необходимо депортировать из страны.
”После перепроверки паспортов четырех игроков, было установлено, что спортсмены нарушили правила въезда в Бразилию. Упомянутые футболисты заявили, что не были в запрещенных странах в последние 14 дней. После этого мы получили неофициальное сообщение о том, что они солгали.
Наше агентство рассматривает ситуацию как серьезный риск здоровью. И проинструктировало местных медицинских чиновников применить к игрокам немедленные карантинные меры. Футболистом запрещено участвовать в каких-либо мероприятиях на территории Бразилии и даже находиться на территории страны”, — говорится в заявлении Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии.
Самое забавное, что английские клубы не отпустили бразильских игроков в сборную из-за того, что страна в ”красном списке” Британии — если ты за 10 дней до въезда в Англию побывал в Бразилии, тебе необходимо сесть на принудительный карантин в специально забронированном отеле.
А аргентинцев в сборную отпустили, потому что тренерский штаб убедил клубы и игроков. Все объясняет заявление ”Астон Виллы”:
”Аргентинские футболисты согласились участвовать в двух ключевых матчах отбора на ЧМ против Венесуэлы и Бразилии, но не примут участие в третьей игре против Боливии”.
То есть в теории у игроков было время вернуться из сборной, отсидеть карантин в Британии и пропустить один тур. Это подтверждают колумбийские СМИ, которые описали ситуацию с Дэвинсоном Санчесом — по условию клуба он должен вернуться к матчу против ”Челси” (19 сентября).
Что теперь будет с игроками сборной Аргентины — пока непонятно. Возможно, их депортируют из Бразилии, возможно — заставят сесть на карантин.
Сценарий выглядит как комичный шпионский детектив: по информации местных медиа, аргентинцев собирались задержать еще в отеле, чтобы депортировать. Но когда сотрудники правоохранительных органов приехали, оказалось, что футболисты уже отправились в командном автобусе на стадион.
Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро вышли в стартовом составе, но сыграть получилось только несколько минут — видимо к этому моменту до арены доехали правоохранители.
Сначала это выглядело как конфликт на скамейках запасных, потом выяснилась суть — основными переговорщиками сначала были Лео Месси, Неймар и тренеры, потом аргентинец Лионель Скалони ушел в раздевалку — Месси долго оставался последним.
Большинство бразильцев оставались на поле, хотя Дани Алвес уходил под трибуны вместе с Лео — в обнимку.
Около часа бразильцы перекидывали мяч на поле, аргентинцы где-то у раздевалок — был инсайд, что их просто погрузят в автобус и увезут.
В итоге постановили матч перенести — на какой день, пока неизвестно. Ясно только, что вместо главного матча дня, который к тому же поставили на удобное Европе время вечером воскресенья, мы получили фарс.