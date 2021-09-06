Хаос в Бразилии: полиция остановила матч, чтобы депортировать 4 игроков сборной Аргентины за обман и игнор карантина

Сотрудники местных органов пришли задерживать игроков сборной Аргентины, которые проигнорировали карантин — это вратарь ”Астон Виллы” Эмилиано Мартинес, защитник ”Тоттенхэма” Кристиан Ромеро и его партнер по клубу Джовани Ло Чельсо. Такие же вопросы к еще одному бирмингемцу Эмилиано Буэндиа, но его на поле не было.

Всех их объединяет одно: это игроки Английской премьер-лиги. Похоже, причина в коронавирусных правилах Бразилии. Правительство страны вполне либерально относится к въезжающим, но есть три исключения: Великобритания, ЮАР и Индия — для въезжающих (не граждан Бразилии) из этих стран есть условие, что они не были в этих странах за последние 14 дней.

Сотрудники агентства подозревают, что эти ребята пересекли границу страны с нарушениями. И они, конечно же, правы: ”Вилла” сыграла матч 28 августа (оба футболиста вышли в старте), ”Шпоры” — 29-го (оба игрока лондонцев были в запасе).

Утверждается, что футболисты дали сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения: указали, что не посещали Великобританию в последнее время — что, конечно же, неправда. Аргентинцы летели из Венесуэлы (там был предыдущий матч) — что именно было в документах, неизвестно. Бразильская сторона заявляет, что нарушителей необходимо депортировать из страны.

”После перепроверки паспортов четырех игроков, было установлено, что спортсмены нарушили правила въезда в Бразилию. Упомянутые футболисты заявили, что не были в запрещенных странах в последние 14 дней. После этого мы получили неофициальное сообщение о том, что они солгали.

Наше агентство рассматривает ситуацию как серьезный риск здоровью. И проинструктировало местных медицинских чиновников применить к игрокам немедленные карантинные меры. Футболистом запрещено участвовать в каких-либо мероприятиях на территории Бразилии и даже находиться на территории страны”, — говорится в заявлении Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии.